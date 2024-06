Cette Lamborghini vient de battre un record du monde

La rarissime supercar Lamborghini Veneno Roadster ne court pas les rues avec neufs exemplaires produits seulement. Sa très faible diffusion, son look hors du commun voire insolite et sa mécanique démoniaque la rendent particulièrement recherchée par les collectionneurs et les amateurs de sportives de haut vol. La preuve : l'auto noir mat à l'intérieur vert vient de battre un record du monde. Le record de la voiture de la plus chère jamais vendue sur internet.

Cette Lamborghini Veneno Roadster débarque en 2015 dans le garage d'un membre de la famille royale saoudienne avec sous son capot le bloc atmosphérique 6,5l V12 de 750 chevaux pour 700 Nm de couple partagé avec l'Aventador. La cavalerie transite toujours au sol via quatre roues motrices et une boîte séquentielle SRC à sept rapports. Des éléments qui lui permettent d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 2,9 secondes (2,6 pour le coupé) avant d'atteindre une vitesse de pointe de 355 km/h.

Un prix baissé

Concernant cet exemplaire en particulier, son parcours a été long avant de battre ce record. Le propriétaire l'ayant acheté au membre de la famille royale tentait de s'en séparer ensuite par l'intermédiaire du garage VP Motors contre 9,52 millions de dollars (8,89 millions d'euros). Une coquette somme qui démotivait tous les acheteurs potentiels. L'auto réapparaissait un an plus tard dans les annonces des enchères du site SBX de la star de Youtube Supercar Blondie. Avec un prix de départ de 6 millions de dollars (5,6 millions d'euros), un unique enchérisseur s'est finalement manifesté.

Une plateforme de vente qui enchaîne les records

Pour rappel, une Ferrari LaFerrari Aperta tenait le record jusqu'alors avec un prix de vente de 5,36 millions de dollars (5 millions d'euros). Une voiture qui trouvait également preneur via le site internet SBX.