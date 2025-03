Comme Ferrari, Lamborghini prévoit de commercialiser une voiture électrique avant la fin de la décennie. Mais alors que la marque au cheval cabré a déjà annoncé sa présentation officielle pour la rentrée de cette année, celle au taureau attendra plus longtemps que prévu avant de lancer la sienne.

Et pour être certain de ne pas décevoir les clients de la marque, un très gros travail de développement est en préparation au sein du groupe Volkswagen pour tous les futurs modèles électriques d’exception. Comme l’a expliqué le patron du groupe Volkswagen Oliver Blume lors de sa dernière conférence de presse, c’est Porsche qui assure le développement technique de ce nouveau groupe motopropulseur électrique réservé aux modèles les plus haut de gamme du groupe (chez Audi, Bentley, Porsche et Lamborghini).

Jusqu’à 2000 chevaux

Le système reposera sur une architecture spéciale à 980 volts au lieu de 800 sur les plateformes de pointe actuellement (ou jusqu’à 900 volts pour les versions les plus sophistiquées comme celle de la Nio ET9). Surtout, il pourra aller très loin sur le plan de la puissance maximale : jusqu’à 2 000 chevaux dans la configuration réservée à Lamborghini comme l’ont relevé les journalistes anglais d’Autocar.

Actuellement, les voitures électriques sportives haut de gamme (Porsche Taycan Turbo GT, Tesla Model S Plaid…) dépassent le millier de chevaux et seule une poignée de supercars élitistes (Rimac Nevera, Lotus Evija…) atteignent les 2 000 chevaux. Une telle cavalerie permettra assurément à la future Lamborghini électrique de frapper fort en accélération, mais il faudra aussi parvenir à des sensations de pilotage convaincantes et excitantes au-delà de ces seuls catapultages en ligne droite. Oliver Blume le promet en tout cas : « la voiture sera passionnante à conduire ». Rendez-vous d’ici 2030 pour vérifier ça…