La marque italienne Lamborghini programmerait un second restylage pour son SUV Urus.

Avec l’arrivée du printemps, les essais constructeurs s'intensifient sur le Nürburgring. Parmi les modèles couverts d’adhésifs, les chasseurs de scoop ont repéré un SUV Lamborghini Urus. Alors que ce modèle d’exception a été légèrement restylé en 2024 en même temps qu’il s’était équipé d’une motorisation hybride rechargeable, il semble qu’il va encore bénéficier de modifications.

Ce n’est plus un secret, pour de nombreux constructeurs, pour ne pas dire tous les constructeurs, le passage au tout électrique n’atteint pas les objectifs de vente qui avaient été fixés. Si la découverte de nouveaux modèles 100 % électriques va se poursuivre dans les prochains mois, les marques vont également essayer de conserver leurs modèles thermiques le plus longtemps possible.

Modifications aérodynamiques visibles

C’est pour cela qu’un second ressuyage pour le Lamborghini Urus serait tout à fait possible. D’autant plus que le prototype photographié affiche un curieux mélange entre un Urus SE et un Urus Performante. Ainsi on trouve des boucliers avant et arrière différents, des éléments aérodynamiques spécifiques avec un becquet sur la lunette arrière qui est doté à chacune de ses extrémités de petites dérives en fibre de carbone.

Une gamme réduite

La firme de Sant'Agata a annoncé au début de l’année qu’elle stoppait la production des versions Urus S et Urus Performante équipées d’un V8 qui n’est pas « électrifié » pour laisser la place à l’Urus SE hybride rechargeable. On peut alors imaginer que ce restylage s’accompagnera de l’arrivée d’un Urus encore plus performant (ce pourrait être le prototype photographié) que le SE qui développe 800 ch grâce à l’association d’un V8 et d’un moteur électrique. On devrait en savoir un peu plus dans les prochains mois.