Cette Sterrato bradée ne partira pas en tournant simplement la clé de contact

Se glisser dans le siège conducteur d'une Lamborghini Sterrato pour une petite virée annonce un programme prometteur. Il s'agit d'un événement rare vu le prix exorbitant du véhicule concerné mais aussi peu aisé par le peu d'exemplaires commercialisés. Voici sans doute dans cet article la voiture du genre la plus abordable à acheter. Cela dit, il y a une contrainte pour le moins insolite.

La Lamborghini Sterrato bleu ciel visible sur les clichés cache un historique peu réjouissant. Le premier indique concerne le site d'annonce chargé de la vendre : Copart. Ce dernier rassemble les épaves ayant subi les crashs les plus spectaculaires, les voitures volées, les véhicules carbonisés, les autos en fin de vie et les victimes d'une inondation. Vous l'avez compris, notre sujet du jour se glisse dans cette catégorie.

Pas de crash mais de l'eau dans les pattes

À première vue, rien ne laisse croire que cette Lamborghini Sterrato nécessite quelques travaux. Il est vrai que le bouclier affiche quelques dépôts de terre, mais compte tenu de la nature tout chemin du véhicule, cela n'a rien d'alarmant pour l'acheteur potentiel. Ouvrir la porte pour dévoiler l'habitacle montre juste un peu de poussière semblable à celle du parking de la voiture. Là aussi, tout est bon. En réalité, c'est le petit autocollant "WL" pour "water level" ou "niveau de l'eau" qui doit mettre la puce à l'oreille. Cette Lamborghini Sterrato a bu la tasse jusqu'au moyeu central des jantes. Triste histoire.

Une manœuvre onéreuse

Bref, il faudra prévoir du démontage, de la vérification de pièces, quelques éventuels remplacements et un remontage avant de tourner la clé de contact. Sachant que la Lamborghini Sterrato valait 315 000 euros à son lancement, la note peut vite devenir salée pour restaurer le coupé italien. Une fois les travaux effectués, la sportive sera capable d'exercer le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h à cause des pneus offroad. Et cerise sur le gâteau, il y aura de quoi être fier d'avoir sauvé l'un des 1499 exemplaires produits. Quelqu'un de partant ?