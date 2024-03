Cette Up! par Geparda fait 20 ch pour une bonne raison

Le monde de la préparation automobile ne se limite pas aux sportives survitaminées, aux SUV visibles de loin ou à la van life. Non. Ici, il est question d'une voiture transformée pour coller aux normes des véhicules sans permis. Et dans la manœuvre, cette citadine Volkswagen Up! devient un véhicule badgé Geparda (guépard en allemand) homologué L5e tel un tricycle.

Pour arriver à ce résultat, l'Allemand Geparda reconfigure l'urbaine germanique avec deux roues arrière très rapprochées, des suspensions Eibach, une barre stabilisatrice sur-mesure, des carénages sur les passages des roues arrière et un moteur 1.0l MPI à la puissance réduite. Le bloc autrefois disponible de 60 à 75 chevaux ne fait ici que 20 chevaux. La cavalerie transite au sol via une boîte manuelle cinq vitesses. Geparda promet une vitesse maximale de 111 km/h.

Spacieuse mais pas donnée

Difficile de dire si les plus jeunes seront conquis par cette proposition. La voiture se démarque effectivement des électriques Citroën AMI, Fiat Topolino et Opel Rocks-e par un look plus proche d'une vraie voiture et quatre places à bord, mais elle le fait payer cher. Il faut en effet signer un chèque de 20 000 euros pour acquérir un exemplaire de cette étonnante Geparda. Une manœuvre qui rappelle furieusement le travail d'Ellenator sur base de Fiat 500.