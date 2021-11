Chargemap : 24 000 nouveaux points de recharge compatibles

Le groupe français Chargemap, leader des services de mobilité électrique, étend un peu plus son réseau en ouvrant à ses adhérents l’accès à près de 24 000 nouveaux points de recharge supplémentaires en Europe. La société basée en Alsace vient de signer un nouveau partenariat avec EVBox Group, l’un des principaux fournisseurs de bornes de recharge électrique en Europe. "EVBox a opéré un déploiement spectaculaire ces dernières années, je suis très heureux que cet accord permette à nos deux sociétés de travailler plus étroitement pour simplifier la recharge des véhicules électriques en Europe », se félicite Yoann Nussbaumer le Fondateur de Chargemap.

Les 915 000 utilisateurs peuvent désormais voir l’ensemble des bornes EVBox ouvertes au public sur la cartographie de l’application ou du site, les intégrer au planificateur d’itinéraire et se charger dessus avec leur badge Chargemap Pass. Au total, ils ont accès à plus de 270 000 points de recharge sur le Vieux Continent et ce partenariat va densifier le maillage sur des territoires comme les Pays-bas et la Belgique où EV box est leader.

En France, cette connection ouvre l’accès à 272 nouveaux points de charge. En plus de devenir compatible avec le badge Chargemap, le réseau EVBox est également connecté en direct. Les données affichées sur l’application (occupée, en service, etc.) sont actualisées plus rapidement et sont donc plus fiables.