Chez Mercedes, vous pourrez payer avec votre empreinte digitale

Les constructeurs premium perdent petit à petit leur avance sur les généralistes, qui, pour certains, profitent de l'avènement de l'électrique pour flouter la limite entre les deux catégories. Ils doivent donc rivaliser d'imagination pour proposer des choses que les autres n'ont pas. Justement, Mercedes annonce l'arrivée au printemps prochain des paiements par empreinte digitale dans les Classe C, Classe S et EQS.

Le propriétaire du véhicule n'aura qu'à poser son doigt sur une zone spécifique pour valider un achat via le système d'infotainment. Il s'agira évidemment d'achats en ligne "non sensibles", tels que des options multimédia, musiques, ou commandes de certains achats en ligne lorsque le système le permet. Le constructeur allemand profite de la technologie de Visa baptisée "Visa Cloud Token Framework", développée spécifiquement pour ces paiements en ligne et connectés.

Rappelons qu'avec le système Mercedes Me et MBUX, il est possible d'acheter également certaines options du catalogue directement en ligne, depuis l'écran du véhicule.