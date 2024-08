Chez nous, les clients ne se ruent pas encore sur les voitures électriques

La France fait partie de ces pays d’Europe où les ventes de voitures électriques neuves se situent à un bon niveau. Même si les véhicules à zéro émissions sont en perte de vitesse depuis le début de l’année au sein de l'Union européenne, les modèles à brancher continuent de se vendre mieux chez nous qu’en Allemagne, en Italie ou dans la plupart des autres pays du Vieux Continent (certes, on reste loin des Pays-Bas ou de la Norvège).

Mais quand on regarde dans le détail les chiffres de ventes sur les sept premiers mois de l’année en France, on se rend compte du chemin qu’il reste à parcourir pour que ces voitures électriques deviennent majoritaires. D’après les chiffres compilés par AAA Data qu’Otto Blogant met en lumière sur son compte LinkedIn, c’est la Peugeot E-208 qui arrive en tête du classement des voitures électriques les plus vendues sur l’année 2024 de janvier à juillet. Mais avec ses 21 169 exemplaires écoulés et malgré le « boost » du leasing social dont elle a largement bénéficié au début de l’année, elle reste très loin des modèles thermiques les plus achetés (pour rappel, une Renault Clio émarge à 53 548 unités vendues sur la même période).

Des ventes relativement confidentielles

Et derrière, les chiffres n’impressionnent pas vraiment : malgré sa grosse baisse de prix, la Renault Mégane E-Tech Electric peine à dépasser les 12 000 unités vendues. Elle fait à peine mieux que la petite Twingo E-Tech, elle aussi avantagée par le leasing social du début d’année. Même les deux stars de Tesla, les Model Y et Model 3, restent à des niveaux assez faibles dans l’absolu (voir tableau).

Logiquement, cette dynamique doit évoluer avec l’arrivée de modèles citadins plus abordables et/ou attractifs. La fameuse Citroën ë-C3, évidemment, mais aussi sa cousine de chez Fiat la Grande Panda et la très remarquée Renault 5 E-Tech Electric. Mais le basculement du marché français vers les voitures électriques n’est clairement pas pour cette année.