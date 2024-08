Encore de mauvais chiffres sur les voitures électriques en Europe

La période de forte croissance des voitures électriques en Europe est bel et bien terminée. Après des chiffres excellents jusqu’à la fin de l’année dernière, ceux de 2024 montrent une stagnation et même une baisse. Sur le premier semestre de l’année, les ventes de voitures électriques n’avaient progressé que de 1,3% sur un marché automobile européen en hausse de 4,5%.

Ces ventes de voitures électriques neuves ont baissé de 7,8% sur notre marché au mois de juillet, avec une chute de 12% rien qu’en Allemagne. Et les choses ne vont probablement pas s’améliorer avec la répercussion prochaine des nouvelles taxes à l’importation sur les voitures électriques fabriquées en Chine.

C’est mieux en Amérique du Nord

Après une augmentation de 8% au second semestre aux Etats-Unis, les ventes de voitures électriques neuves ont progressé de 7,1% sur ce dernier mois de juillet en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada).

Quant aux ventes mondiales de véhicules électrifiés (hybrides rechargeables et modèles 100% électriques), elles ont augmenté de 21% d’après les journalistes de Reuters qui citent les chiffres de Rho Motion sur ce même mois de juillet. Hélas, l’institut ne donne pas plus de précisions sur la répartition entre les modèles hybrides rechargeables et 100% électriques dans ces chiffres. Dommage car on aurait aimé savoir à quelle technologie correspond notamment la hausse de 31% en Chine sur le mois de juillet 2024 où « 0,88 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables se sont vendus là-bas ».