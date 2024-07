Les voitures électriques reculent en Europe et progressent aux Etats-Unis !

Après des années de forte croissance, l’état actuel des ventes de voitures électriques neuves en Europe confirme que le marché est arrivé à une forme de palier et que le développement de cette technologie ne suit plus les prévisions initiales, qui voyaient les autos à zéro émission exploser avant le milieu de la décennie.

Certes, les ventes de voitures électriques neuves ont progressé de 1,3% sur le premier semestre de l’année 2024 sur le Vieux continent. Mais le marché automobile général a lui augmenté de 4,5% sur la même période, ce qui signifie que les voitures électriques ont perdu des parts de marché. Elles représentent désormais 12,5% des ventes de voitures neuves, contre 12,9% sur les six premiers mois de l’année 2023.

Dans le détail, ces ventes de voitures neuves électriques restent très bonnes dans les pays où il existe toujours des aides importantes pour leur achat. En France, évidemment, où la part de marché des modèles à zéro émission atteint tout de même 17,4% (au lieu de 14,6% en 2023), mais aussi en Italie ou en Belgique où l’achat des voitures électriques est largement aidé. A l’inverse, ces ventes de modèles à batteries se sont effondrées en Allemagne où les aides ont disparu à la fin de l’année 2023.

Pendant ce temps, les Etats-Unis rattrapent leur retard

On dit que les Américains ne veulent pas des voitures électriques, mais leur marché progresse paradoxalement davantage que le nôtre sur les véhicules à zéro émissions. Alors qu’elle atteignait 7,1 du total des ventes de véhicules neufs au premier trimestre 2024, la part de vente des véhicules électriques a atteint 8% sur le second trimestre 2024 aux Etats-Unis. L’augmentation est sensible puisqu’au second trimestre 2023, la part de véhicules électriques neufs n’était que de 7,2% là-bas. Le marché des Etats-Unis n’est plus si loin que ça du nôtre sur ces voitures électriques, malgré des réseaux de charge réputés moins bons et des véhicules thermiques neufs qui ne sont pas autant pénalisés que chez nous.

Tesla stagne ou recule

Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, Tesla souffre de la concurrence en net progrès. De l’autre côté de l’Atlantique, sa part de marché des ventes de voitures électriques neuves est passée pour la première fois sous les 50% au second trimestre 2024 (49,7%). Le constructeur d’Elon Musk a vendu 336 441 véhicules neufs sur le premier semestre 2024 aux Etats-Unis contre 336 984 sur la même période de l’année dernière. A noter que là-bas, Cadillac est la marque thermique qui vend le plus de voitures électriques en proportion (19% de ses ventes), devant BMW (15%), Genesis (13%) et Audi (11%). Pour ces marques-là, la part de voitures électriques est donc supérieure à celle du marché.

En Europe, Tesla a reculé de 9,1% sur le premier semestre 2024. Les chiffres confirment qu’après des années de croissance spectaculaire, le constructeur d’Elon Musk stagne ou recule légèrement. Vivement l’arrivée de nouveaux modèles…

Chez nous, les hybrides progressent beaucoup

Comme nous le constations déjà ces derniers mois, les ventes de véhicules hybrides progressent plus vite que le marché chez nous. En Europe, les véhicules hybrides (tous types d’hybridations confondus) ont augmenté de 22,9% sur le premier semestre 2024 et représentent désormais 29,2% du marché total. Les ventes de modèles 100% thermiques, essence ou diesel, ont reculé sauf en Allemagne.

Stellantis et Renault en légère augmentation, Toyota explose

Et nos groupes, où en sont-ils ? Stellantis n’augmente que de 0,5% et Renault, de 2%. Les deux entités perdent donc des parts de marché, avec 18% dans le cas de Stellantis. Il y a quelques jours, ce groupe Stellantis annonçait une hausse des ventes de 0,9% et 18,2% de parts de marché sur le premier semestre 2024 en comptant 29 pays. Le groupe Volkswagen fait un peu mieux à +4,1% et Toyota rayonne à +20,7%.