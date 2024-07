Pour l’instant, Stellantis fait mentir les commentateurs de Caradisiac

« Carlos Tavares récolte ce qu’il sème ». « On voit bien que Stellantis est déjà mort ». Voilà le genre de jolis noms d’oiseau qu’on peut lire régulièrement dans la colonne des commentaires de Caradisiac, où nos lecteurs s’expriment généreusement sur la stratégie du groupe dirigé par Carlos Tavares et ses produits. Entre le scandale du moteur Puretech et l’utilisation massive de plateformes communes, une stratégie qui ne fait que s’inspirer de celle de rivaux comme Volkswagen, les choix de Stellantis cristallisent l’exaspération chez une petite communauté de puristes s'exprimant sur notre site. Ces derniers n'hésitaient pas à prévoir un effondrement des ventes du groupe sur notre marché, la faute à des prix hauts et un manque de "personnalité" des produits actuels.

Il faut bien avouer que cette stratégie de Stellantis peut parfois paraître risquée. Il y a quelques jours, par exemple, on entendait que le groupe arrivait à développer ses nouvelles voitures en investissant beaucoup moins d’argent que ses principaux concurrents. Les chiffres de vente en chute libre du groupe en Belgique, où Stellantis a mis en place un nouveau système de collaboration entre le constructeur et les concessionnaires, laissaient craindre le pire pour le marché européen à court terme. D’autant plus que Stellantis avait dévoilé de très mauvais résultats sur le Vieux continent au premier trimestre 2024.

En Europe, Stellantis tient

Mais les résultats de Stellantis sur le premier semestre 2024 en Europe ont finalement de quoi rassurer quant à sa situation. Après une chute des ventes de 6% sur le premier trimestre, le groupe formé de la fusion entre PSA et FCA revendique une légère hausse de 0,9% de ses ventes sur les six premiers mois de l’année 2024. Stellantis déclare une part de marché de 18,2% sur cette période dans l’Europe des 29, mais aussi une part de 13,3% de voitures électriques dans ses ventes. Le groupe met en avant une progression de 23,8% des volumes de vente en Allemagne, mais aussi de 1,1% en Italie et de 2,4% au Portugal. Il affirme également sa position de leader des ventes en France, en Italie et au Portugal sur les six premiers mois 2024.

Aux Etats-Unis, rien ne va plus

Ces chiffres contrastent avec les performances de Stellantis aux Etats-Unis, qui a vu un repli inquiétant de 21% de ses ventes sur le second trimestre 2024. Le groupe se retrouve contraint de licencier pas moins de 1 600 travailleurs de l’usine de Warren dans le Michigan, où sont fabriqués les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer. Stellantis prévoit par ailleurs de suspendre la production du Jeep Gladiator pendant six semaines à l’usine de Toledo dans l’Ohio. Les marques Jeep, Dodge, Ram, et Chrysler sont toutes en repli au pays de l’Oncle Sam où la situation semble nettement moins bonne qu’en Europe.

Stellantis se voit aussi contraint de rappeler quelque 330 000 véhicules aux Etats-Unis pour un problème de capteur d’airbag, qui n’a cette fois rien à voir avec le souci des airbags Takata à remplacer.

Et maintenant, les commentateurs de Caradisiac (et nous aussi) attendent avec impatience de voir les prochains résultats financiers du groupe sur l’année 2024. Malgré les questionnements sur sa stratégie, la formation pilotée par Carlos Tavares parviendra-t-elle encore à afficher des chiffres extraordinaires comme elle l’avait déjà fait sur les deux précédentes années ?