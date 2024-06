Les problèmes d'airbags deviennent cauchemardesques pour Stellantis

Comme beaucoup d’autres groupes automobiles anciens clients de l’équipementier japonais Takata, Stellantis doit désormais faire face à une véritable situation de crise qui va lui coûter très cher. Au centre du problème, ces fameux airbags conçus par une société japonaise désormais en faillite, dont les pièces ont provoqué plusieurs accidents mortels ou très graves dans le monde dans des situations où les coussins gonflables se sont déployés.

Depuis le début des années 2010, le même scénario effrayant s’est répété à de nombreuses reprises sur des voitures de marques différentes, toutes équipées des mêmes airbags : dans des régions où le climat est chaud et parfois humide, des morceaux solides se forment sur le mécanisme de l’airbag et peuvent être projetés à très haute vitesse contre les occupants lors de son déploiement. Il y a quelques jours, d’ailleurs de nouvelles enquêtes ont été ouvertes en Guadeloupe sur des accidents mortels dans des véhicules Ford et Toyota équipés de pièces Takata.

La semaine dernière, on évoquait déjà le rappel des 680 000 Citroën C3 et DS 3 pour remplacer ces airbags Takata potentiellement mortels, dont la gestion a été très critiquée faute de solutions proposées aux clients concernés pendant la réparation de leurs autos (et en raison de son arrivée tardive). En France, ce rappel concerne 246 000 véhicules d’après les journalistes d’Auto Infos.

Huit millions de voitures en Europe !

Mais d’après les journalistes du Parisien et de BFM TV, ce sont finalement huit millions de voitures qui vont devoir être rappelées chez Stellantis pour ce problème d’airbags Takata. En plus des Citroën C3 et DS 3, les C4, DS 4 et DS 5 sont également concernées. Et la marque Opel devra aussi prévenir ses clients de la nécessité de ramener leur voiture au garage pour réaliser ce changement de pièce.

Stellantis aurait déjà provisionné 951 millions d’euros pour gérer ces campagnes de rappel. D’après BFM TV, celle concernant les véhicules autres que les Citroën C3 et DS 3 déjà rappelées ne seront pas visées par la consigne de « ne plus conduire le véhicule ». Ils précisent cependant que la dangerosité des airbags de ces autres véhicules en cas d’accident n’est pas encore connue de manière certaine.

On compte déjà plus de 100 millions de voitures équipées d’airbags Takata rappelées dans le monde depuis le début du scandale, toutes marques confondues. Pour l’instant, on ne sait pas quels exemplaires des modèles Citroën, DS et Opel sont concernés mais le groupe communiquera prochainement sur le sujet.