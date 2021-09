Citroën Ami : de bons débuts commerciaux

Citroën fait le bilan de la première année de carrière de l'Ami. Évidemment, si la marque communique, c'est pour s'envoyer des fleurs ! Depuis ses débuts mi-2020, le constructeur a enregistré 9 000 commandes pour son quadricycle électrique, dont 6 500 en France et 2 000 en Italie.

Le résultat est plus qu'encourageant. Certes, la marque a évoqué une capacité de production de 20 000 exemplaires par an. Mais l'Ami monte en puissance. Ses débuts ont été perturbés par la crise sanitaire… et par de nombreux petits soucis de conception, corrigés petit à petit sur les chaînes de l'usine marocaine où est assemblée l'Ami. Elle s'apprête aussi à partir à la conquête de nouveaux marchés. Elle arrive en Espagne, en Belgique et au Portugal. En 2022, elle sera lancée au Royaume-Uni. De plus, Opel proposera un clone en Allemagne.

Élément de satisfaction pour la marque, l'Ami est un outil de conquête. Selon les mots de Citroën, "un grand nombre d'acheteurs" ne sont pas des clients de la firme. C'est ainsi une prise de contact avec des conducteurs qui souvent n'ont pas encore le permis. L'Ami peut en effet être conduite dès 14 ans. Des parents l'achètent à la place d'un deux-roues pour leurs enfants. Autre enseignement pour la marque : la majorité des acheteurs sont dans des petites villes ou à la campagne. Ce n'est donc pas un produit qui se limite aux grandes métropoles.

Le très bon point pour Citroën, c'est que la voiture a donné naissance à une communauté de clients. Même s'il y a eu beaucoup de soucis de jeunesse, ils sont pour la grande majorité très contents de leur achat et aiment le faire savoir. La marque a donc décidé de surfer là-dessus. Elle a lancé une opération pour mettre en lien des clients intéressés avec une trentaine d'ambassadeurs qui ont déjà une Ami et vont partager leur expérience avec le véhicule.