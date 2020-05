Citroën Grand C4 SpaceTourer : nouvelle série spéciale C-Series

Lancée fin 2019 avec le C3 Aircross, la série spéciale transversale C-Series continue d'être déclinée dans la gamme Citroën. La voici avec le Grand C4 SpaceTourer, la version 7 places du monospace compact des Chevrons. On note d'ailleurs que la carrosserie classique n'est pas concernée.

Selon les mots de Citroën, "cette série spéciale fait la part belle aux couleurs et aux matières et aux équipements facilitant l’expérience à bord". Mais la marque n'annonce rien d'inédit côté personnalisation, avec justes des badges sur les ailes. Toutes les couleurs du véhicule sont d'ailleurs au programme, avec les arches de toit couleur alu. Les coques des rétros sont peintes en noir et on a des jantes 17 pouces diamantées.

À bord, on a un gainage gris sur la planche de bord et les panneaux de portes, il s’accorde aux sièges en tissu gris soulignés de surpiqûres rouges et dotés d’une étiquette C-Series. On trouve des surtapis spécifiques avant et arrière avec surpiqûres rouges et un décor de seuil de portes avant C-Series.

Cette série spéciale s'intercalera entre les finitions Feel et Shine. Son intérêt pourrait donc être un positionnement prix/équipements intéressant. Il y aura en série la caméra de recul et la navigation. Mais les tarifs ne sont pas encore connus, ils le seront d'ici le 1er juin, date d'ouverture des commandes.