Citroën prépare sa citadine low-cost

Trop dépendant de l'Europe, PSA travaille sur son internationalisation. À chaque marque, une mission : la Russie pour Opel, les États-Unis pour Peugeot et l'Inde pour Citroën. Les chevrons ont ainsi débarqué sur le marché indien il y a quelques mois avec le C5 Aircross.

Mais le grand SUV va d'abord jouer un rôle d'image. L'offensive commerciale commencera l'année prochaine avec le lancement des modèles issus d'une nouvelle famille, dont le nom de code est "C Cubed". Trois modèles sont en préparation : une citadine, une berline et un SUV.

Vincent Cobée, le nouveau directeur général de Citroën depuis janvier, a donné plus d'informations sur ces modèles à nos confrères de Challenges, confirmant que ce sont "des véhicules simples, faciles à industrialiser et réparer, à 10 000 €". Le patron des chevrons a ainsi confirmé que la base sera une version simplifiée de la CMP, utilisée par la nouvelle Peugeot 208 ou la DS3 Crossback.

La base simplifiée va permettre d'avoir une plate-forme qui reste moderne mais est logiquement moins chère. Vincent Cobée souligne qu'il "faut faire un véhicule profitable dont le coût de revient soit bien en dessous de 10 000 €", donc du prix de vente. Pour cela, le directeur général souligne l'importance d'un développement et d'une production en local. Ces autos sont ainsi pensées sur place avec les fournisseurs locaux.

Une démarche similaire à celle de Renault pour la Kwid, vendue toutefois moins chère, avec un prix de base proche des 5 000 €. La citadine 5 portes de Citroën aura ainsi un positionnement plutôt haut de gamme à l'échelle de l'Inde. Vincent Cobée sait donc que le modèle doit être "crédible pour quelqu'un qui dépense 10 000 €", une somme déjà importante pour de nombreux clients indiens.

Citroën l'avait déjà annoncé : les C-Cubed auront une vocation internationale. Ils seront ainsi pensés pour les pays émergents de différents continents. Après l'Inde, ils iront en Amérique Latine et en Afrique du Nord. Sur ces continents, la citadine 5 portes rivalisera avec la Sandero, vendue avec le logo Renault.

Et l'Europe ? Vincent Cobée indique : "On pourra utiliser la plate-forme en Europe, mais avec des véhicules différents visuellement", ajoutant "les discussions sont en cours". La remplaçante de la C3 devrait donc reprendre cette base CMP simplifiée, mais avec un look distinct et surtout une présentation plus soignée pour être aux standards européens.

Photo illustration nouvelle C3