Citroën connaît un début d’année dynamique, avec des immatriculations en hausse de 9,1% dans un marché français en baisse de 2,1%. C’est mieux que Renault et Peugeot, qui affichent respectivement +7,3% et -13%. La marque veut pousser son avantage et lance en avril l’opération "prime à la reprise", avec l’ambition revendiquée de "renouveler le parc automobile français", rien de moins!

Les Chevrons auraient-ils pris le melon ? On leur reconnaîtra en tout cas un objectif judicieux, dans la mesure où l’âge moyen des voitures circulant en France s’établit à 11 ans, et que celui de l’acheteur de voiture neuve s’établit à 54 ans. Il faut dire que l’inflation des tarifs à laquelle on a assisté ces dernières années n’est pas pour contribuer au dynamisme des ventes globales.

Pour parvenir à ses fins, Citroën lance une opération de reprise de tout type de véhicule de plus de 8 ans à travers son réseau de 1700 points de vente. Elle espère ainsi vous convaincre d’adopter l’un des modèles de sa gamme, en thermique, hybride ou électrique.

Sont ainsi concernées les C3 Aircross Turbo 100 ch BVM PLUS (3 000 € de prime reprise), ë-C3 Aircross électrique 113 ch autonomie Confort finition You (3 500 € de prime), C4 Hybride 110 ch BVA finition Collection (6 000 €), ë-C4 électrique 136 ch autonomie confort finition You (6 000 €), C5 Aircross Hybride 145 ch BVA finition Max (4 000 €), et nouveau ë-C5 Aircross électrique 210 ch autonomie Confort Max (4 000 €).

Dès 99 € par mois

Surtout, cela permet à la marque d’afficher des offres de loyers des plus alléchantes, à commencer par la C3 Turbo 100 ch à partir de 99 €/mois (!). Précisons toutefois que ce loyer suppose une première mensualité de 2 500 €, et que la LLD dure 49 mois dans la limite de 40 000 km, distance au-delà de laquelle des pénalités s’appliqueront lors de la restitution du véhicule. Mais pour des petits rouleurs, c’est plutôt tentant.

Les mêmes petits rouleurs, s’ils ont la possibilité de brancher leur voiture à la maison, pourront aussi s’intéresser au petit SUV électrique ë-C3 Aircross, qui s’affiche lui à 139 € par mois (après là encore un premier loyer de 2500 €), soit l’équivalent de deux pleins de carburant... Une offre assez imbattable, même s’il est ici question de la version autonomie confort, avec un rayon d’action maximal de 300 km environ. Pour le même montant mensuel, vous pouvez aussi avoir accès l’ë-C4 électrique, excellente proposition là encore si l’autonomie annoncée de 354 km vous convient. Notez au passage que pour cette dernière, Citroën valorise votre "vieille voiture" à hauteur de 6000 €.

D’autres offres sont disponibles, avec les C3 Aircross hybride, plus adapté à une utilisation routière, qui s’affiche à partir de 199 € par mois. Pour un loyer majoré de 20 €, vous avez accès à la C4 hybride 110 ch, qui plus en finition Collection joliment présentée. Le nouveau C5 Aircross, modèle qui figure déjà parmi les moins onéreux de la catégorie des SUV compacts, vous coûtera 349 € par mois (finition haute Max), que ce soit en version hybride 145 ch ou électrique 210 ch, avec autonomie confort 520 km. Là encore, des tarifs qui risquent de faire réfléchir la concurrence. Manifestement, Citroën en a sous la pédale en matière de promotions actuellement.