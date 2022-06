Classic en Auge, le nouveau festival de l'automobile de collection

La première édition du festival « Classic en Auge » ouvrira ses portes au public les 10 et 11 septembre 2022. Près d’une centaine de voitures de collection, autour du thème « Until 1975 Only », sont attendues dans la commune de Beaumont en Auge, située à quelques kilomètres de Pont-L’Evêque dans le Cavados.

Le festival sera rythmé par différentes animations tout au long du week-end dont un concours « esthétique » emmené par un jury composé de différentes personnalités de la région ainsi qu’un rallye touristique qui traversera le pays d’auge jusqu'à la côte fleurie. Une vente de voitures de collection est également au programme.

Les habitants, artisans et commerçants de la région se joindront à la fête. Ainsi différents espaces de dégustation & restauration seront animés par les commerçants et établissements du village.

Le Classic-en-Auge est né de la rencontre entre deux passionnés d’automobile ancienne, Julien Grandcollot, propriétaire de l’atelier de restauration automobile « Culbu Carbu & Cie » et Hadrien Lecca, chef d’entreprise.