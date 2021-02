CO2 : un site pour connaître l'empreinte carbone d'une voiture durant toute sa vie

Lors de sa première prise de parole en tant que patron de Stellantis, au moment d'aborder les ambitions du nouveau groupe en matière d'électrification, Carlos Tavares a renouvelé une mise en garde : un bilan carbone d'une voiture doit être regardé pour l'ensemble de son cycle de vie et non seulement lors de son usage. Carlos Tavares pense d'ailleurs que les politiques qui ne jurent que par les électriques auront à l'avenir des surprises sur le niveau de pollution réel des modèles électrifiés.

En attendant, le Touring Club Suisse propose de connaître l'empreinte carbone des véhicules en vente, en prenant donc en compte les émissions de CO2 qu'ils dégagent lors de la fabrication, l'utilisation et la destruction. Le TCS s'est notamment associé à l'Institut Paul Scherrer, plus grand institut de recherche en sciences naturelles en Suisse. Des données de divers offices fédéraux ont également été utilisées.

Selon le TCS, ce calculateur est une première mondiale. Il "tient compte de la consommation en matériaux et en énergie durant toute la durée de vie d’un véhicule, ainsi que de toutes les émissions qui y sont liées". Par exemple, le calculateur intègre les rejets issus des mines de fer pour la carrosserie ou de cobalt pour la batterie. Pour les électriques, il y a aussi les émissions liées à la production d'électricité. Même celles pour le transport du carburant sont prises en compte. Un kilométrage moyen de 200 000 km a été retenu. Plus de 2000 versions sont répertoriées dans le moteur de recherche du TCS. Celui-ci est certes adapté au marché suisse mais on peut se renseigner sur des modèles vendus chez nous.

L'outil permet ainsi de comparer différentes énergies. Et les exemples que l'on a pu voir ne donnent pas raison à Carlos Tavares ! Au kilomètre 0, une Renault Clio TCe 90 ch est à 11 tonnes environ de CO2 rejetés. La Zoé R110 est en effet déjà à 17 tonnes, l'auto étant pénalisée par sa batterie. Mais à 100.000 km parcourus, le bilan CO2 de la Zoé est de 23 tonnes, quand celui de la Clio atteint 30 tonnes. Un niveau que la Zoé rejoint à 200.000 km, alors que la Clio finit à 50 tonnes !

Pour la Peugeot 208, on a 12 tonnes de CO2 à 0 km avec le PureTech 130 ch. La e-208 commence à 17 tonnes. Mais à 100.000 km, elle est à 22 tonnes, soit 10 tonnes de moins que l'essence. Le PureTech finit à plus de 50 tonnes, soit quasiment deux fois plus que l'électrique.

> Le moteur de recherche du TCS