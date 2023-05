Comment bien chercher (et trouver !) une occasion sur le Net ?

Elle est bel et bien finie (et depuis longtemps !) l'époque où l'on pouvait se poser avec un épais journal d'annonce sur les genoux, et sélectionner des annonces, à base d'un descriptif de trois lignes et demie, mentionnant des hiéroglyphes désormais incompréhensibles tels "ve, da, fc, ab av., clim et ja 15p." (traduction : les équipements présents sont les vitres électriques, la direction assistée, la fermeture centralisée, les antibrouillards avant, la climatisation et les jantes alliage 15 pouces" !)...

L'alternative était de sillonner les parcs occasions des concessionnaires ou des revendeurs d'occasion, avec à la clé de grosses pertes de temps. Mais je m'arrête là, avant qu'on me traite de dinosaure...

Car cela fait désormais bien longtemps que l'on peut consulter des petites annonces sur internet. Avec un choix autrement plus important qu'à l'époque du "papier". Mais cela a introduit un problème différent et nouveau : celui de la surabondance du choix !

Il y a tellement de sites et d'annonces en ligne aujourd'hui que l'on peut ne plus savoir où donner de la tête ! Et donc se retrouver un peu perdu. En effet, entre La Centrale, le bon coin, autoscout24, ParuVendu, L'argus, automobile.fr, ou encore Le parking (qui est un méta-moteur de recherche de petites annonces, qui regroupe tous les autres), et plein d'autres encore, on se retrouve avec plus d'un million d'annonces de vente de voitures d'occasion disponibles en ligne à chaque instant.

D'où l'importance de savoir où et comment chercher, filtrer, sélectionner. Alors nous allons peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, surtout pour ceux qui ont l'habitude. Ceux-là peuvent arrêter ici la lecture. Mais nous pensons surtout ici à Tata Suzanne, ou Papy Jacques, voire au jeune Kevin qui cherche sa première voiture...

Définir ses critères principaux

Il faut tout d'abord définir avec le plus de précision possible ses critères principaux. Ceux qui vont définir les axes de recherche. Sans non plus être trop exclusif, par exemple sur un modèle trop précis ou un niveau de finition en particulier, cela vous empêcherait peut-être de tomber sur une bonne affaire, surtout si vous êtes ouvert à plusieurs marques et modèles.

Mais définir une tranche de budget, une catégorie, un type de motorisation, permet de ne pas se retrouver avec 125 000 annonces à consulter !

Par exemple, chercher une "Peugeot 308" est très différent de chercher une "Renault Clio 4, de 2018 ou 2019, affichant 100 000 km au maximum, avec un moteur essence, et pour un budget compris entre 8 000 € et 10 000 €". Le nombre de résultats de recherche, après application des filtres (voir paragraphe suivant), ne sera pas du tout le même.

Aussi, sachez si vous voulez acheter proche de chez vous, ou si vous êtes susceptible d'aller chercher loin le véhicule désiré. Si vous voulez acheter à un pro, ou si un vendeur particulier vous intéresse.

Faites aussi une liste des équipements qui sont, pour vous, essentiels ou incontournables. Cela permettra d'écarter d'office certains modèles, ou les finitions d'entrée de gamme. Certains sites permettent de trier selon ces critères.

Utiliser absolument les filtres de recherche

Aujourd'hui, la plupart des sites d'annonce (tous en fait) proposent de filtrer les résultats de recherche. Mais de façon plus ou moins fine. Rechercher par marque, par modèle, par prix, par kilométrage, par année, par type de motorisation et par région, c'est la base.

Certains, comme automobile.fr, ou La Centrale, vont beaucoup plus loin dans les possibilités. On peut alors filtrer par nombre de portes, par puissance, par consommation, par dimensions, par rejets de C02, par vignette Crit'Air.

Sur La Centrale, on peut même filtrer selon la présence ou non d'un rapport d'historique, selon que le véhicule soit une bonne affaire ou pas par rapport au marché, et c'est aussi le seul site à pouvoir filtrer jusqu'à sélectionner une version précise, avec moteur, niveau de puissance, et nom de la finition. Bien pratique quand on sait exactement ce qu'on cherche.

Ainsi, cela permet d'affiner les résultats, et de n'avoir au final que quelques centaines, voire quelques dizaines d'annonce à consulter

Les petites astuces "maison"

Pour trouver sa perle rare, on peut aussi utiliser des petites astuces. Oh, rien de miraculeux. Mais par exemple, on peut, si on a un budget de 10 000 €, ouvrir la recherche aux modèles jusqu'à 10 500 € ou 11 000 €. Pour peu que le vendeur soit ouvert à la négociation, la voiture pourra rentrer dans votre budget au final. Pareil pour le kilométrage, ne soyez pas rigide sur les "moins des 100 000 km" par exemple, et ouvrez à 105 000 ou 110 000 km. Cela permettra peut-être de faire apparaître une auto bien moins chère, pour un kilométrage à peine supérieur.

Autre astuce, que l'on peut utiliser sur les sites avec un moteur de recherche où l'on rentre le texte que l'on veut, comme le bon coin. Vous cherchez une Porsche 911 ? Entrez dans le champ dédié "Porche 911" ou encore "Porshe 911" : vous verrez peut-être apparaître des annonces avec un libellé mal orthographié, mais vous correspondant. Idem pour Renault par exemple, écrivez "Renaut". Ce sont des fautes communes.

Vous pouvez aussi taper dans le champ de recherche "première main" ou "urgent" (vous tomberez sur des annonces plus facilement négociables dans ce dernier cas). Des termes qui sont parfois utilisés directement dans les titres d'annonces.

Toujours sur le bon coin, vous pouvez cocher la case "rechercher dans le titre uniquement". Cela vous évitera de faire remonter des annonces qui évoquent le véhicule que vous recherchez, mais seulement dans le corps du texte de l'annonce (en tant que modèle concurrent par exemple, les petits malins utilisent cette technique pour faire remonter leur annonce dans le résultat de recherches concernant d'autres modèles). Cela fait gagner du temps en escamotant les modèles que vous ne convoitez pas.

Créer des alertes

Enfin, vous pouvez sur la plupart des sites de petites annonces, après avoir créé un compte, créer des alertes. Le principe est qu'après avoir défini des critères de recherche assez précis, vous pouvez les enregistrer.

Par la suite, dès qu'une annonce répondant à ces critères sera mise en ligne, vous recevrez une alerte, par mail, par SMS, ou une notification de l'application du site d'annonce, si vous l'avez installée.

Cela permet d'être le premier informé dès qu'une annonce qui vous correspond est publiée. Vous pouvez alors contacter le vendeur dès les premières minutes de sa vente, et avoir plus de chance de remporter la mise, en étant le premier à essayer l'auto.

BILAN

Vous l'aurez compris, trouvez une bonne voiture d'occasion, c'est aujourd'hui commencer par trouver les bonnes annonces sur internet. Et les outils développés par les sites spécialisés peuvent vous y aider. Il faut absolument définir ses critères, penser à filtrer les annonces, créer des alertes lorsque le modèle que l'on recherche n'est pas (encore) en vente. Ainsi, vous arriverez à débroussailler cette jungle qu'est celle des petites annonces de véhicules d'occasion en ligne, et dégoter la bonne occasion.