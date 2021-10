Comment la sécurité routière a influencé les dates des vacances de la Toussaint

Encore quelques jours à tenir ! Vendredi, ce sera le début des vacances scolaires de la Toussaint. Les plus impatients ont pu noter qu'ils doivent attendre un peu plus cette année avant de profiter de la première salve de congés de l'année scolaire ! Il y a un an, les vacances avaient commencé officiellement le samedi 17 octobre. En 2021, ce sera le samedi 23 octobre.

Ce petit décalage d'une semaine tient au fait que le jour de la Toussaint, le 1er novembre, tombe un lundi. Il n'a donc pas été question d'avoir une rentrée le mardi 2. Certains penseront que le ministère de l'Éducation n'a pas voulu de vacances avec un jour bonus ! Mais il y a une autre raison, liée à la sécurité routière !

Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat enseignant SE-Unsa, évoquait cela auprès du Parisien à la rentrée : "le trafic routier, important à cette période, aurait été concentré sur quelques jours, ce qui aurait posé des problèmes de sécurité routière. Alors, pour équilibrer les trajets, la solution était de retarder la fin des vacances au lundi suivant".

C'est d'autant plus valable que le week-end de la Toussaint est tristement réputé pour être l'un des plus meurtriers de l'année. Entre les vacances et ceux qui profitent d'un week-end prolongé, il y a beaucoup de monde sur les routes avec des conditions de circulation dégradées. L'automne apporte son lot de dangers : pluie, brouillard, feuilles mortes sur la route, déplacements d'animaux sauvages…

Et à cela s'ajoute un autre élément très important en matière de sécurité routière : le changement d'heure. Il tombe justement cette année le week-end de la Toussaint, le dimanche 31 octobre ! Et chaque année, la sécurité routière enregistre un pic d'accidentalité lors du passage à l'heure d'hiver. Il fait nuit plus tôt, la visibilité devient donc mauvaise à l'heure de pointe du soir, de 17 à 19 heures.

En décalant les vacances, l'État espère concentrer moins de monde sur les routes à la Toussaint. D'ailleurs, seul le vendredi 29 sera classé orange dans le sens des départs par Bison Futé (rouge en Ile de France). Tout le reste du week-end sera vert.