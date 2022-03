Comment savoir si une auto a connu une longue période de stagnation ?

Pneus qui sèchent, qui se déforment ,usure prématurée de toutes les pièces en caoutchouc, des durites, des courroies : sachez-le, les périodes d'inactivité sont pires, en termes d'usure, que les périodes d'activité, pour une voiture. Surtout si elle a été mal entreposée.

Par conséquent, quand on achète une voiture d'occasion, il peut être utile de savoir si elle a subi une période de ce type. Juste avant la mise en vente, mais aussi le cas échéant, durant sa vie. Et il existe des indices et astuces qui permettent de le deviner, si toutefois le vendeur n'était pas transparent sur son bien et son historique, ou s'il ne le connaît tout simplement pas, dans le cas d'un achat à un professionnel par exemple.

On ne parle pas ici de petites périodes pendant laquelle la voiture aurait été à l'arrêt. Ce ne sont pas en effet 3 ou 4 mois sans rouler qui peuvent avoir de grosse conséquence, à part éventuellement une batterie à remplacer. Mais de longues périodes, de plusieurs années, qui peuvent avoir des conséquences néfastes.

Les signes les plus évidents.

Ce sont ceux visibles quand on va voir une voiture qui n'a même pas roulé un peu avant que le vendeur vous la montre, après qu'elle a été à l'arrêt un long moment.

L'habitacle. Un intérieur où s'est installée la moisissure, des joints lèche vitres verdis par le développement de mousses, un ciel de toit auréolé lui aussi de mousses et champignons, cela ne trompe pas. La voiture a été stockée longtemps, et pas dans les meilleures conditions.

La batterie. Une batterie à plat (et surtout qui ne reprend pas la charge, ni ne la tient) peut aussi être un signe. Pas évident à tester, mais par exemple, s'il a fallu un booster pour la démarrer, vous pouvez laisser les phares allumés après avoir coupé le moteur suite à l'essai. S'ils faiblissent en quelques minutes, et que le démarrage est alors difficile ou impossible, c'est que la batterie ne tient plus la charge, et que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée.

Les freins. Des disques complètement corrodés sont aussi le signe que pas un coup de patin n'a été mis depuis des lustres. Mais attention, cette corrosion de surface peut s'évanouir très rapidement, en quelques freinages appuyés.

Les pneus. S'ils présentent des plats, qu'ils sont déformés même après avoir été regonflés, secs, craquelés sur les flancs, blanchis, c'est le signe que la voiture n'a pas roulé depuis bien longtemps.

Les astuces moins évidentes

Les pneus (bis). Vous pouvez regarder la date de fabrication des pneus (marquage DOT) sur leur flanc. Elle se présente sous la forme de 4 chiffres qui correspondent à la semaine et à l'année de fabrication. Par exemple un DOT 1408 correspond à un pneu fabriqué la 14e semaine de 2008. Ainsi, si le DOT est ancien mais que le pneu n'est pas ou peu usé, il y a fort à parier qu'il y a eu une longue période sans rouler.

Les pièces en caoutchouc. Ce n'est pas systématique, mais en général, les pièces en caoutchouc qui ne fonctionnent pas pendant longtemps deviennent sèches et cassantes (vous avez déjà essayé de tirer sur un très vieil élastique ? Alors vous savez). Ainsi, regardez les courroies d'accessoire, courroie de compresseur de climatisation, les rotules de direction, de suspension, les supports souples en caoutchouc d'échappement, les essuie-glaces. S’ils sont devenus durs, qu'ils craquellent, qu'ils s'effritent si vous plantez les ongles, c'est indubitablement que l'auto est restée très très longtemps sans bouger. On ne peut en général pas voir la courroie de distribution sans démonter son carter. Si possible, faites-le, mais si la courroie d'accessoire est déjà en piteux état, celle de distribution risque fort de l'être.

Le circuit de refroidissement. Le liquide peut avoir changé de couleur en s'oxydant. Ouvrez le bouchon du vase d'expansion pour constater l'état du liquide. S'il n'est plus clair, c'est qu'il y a eu oxydation : cela fait longtemps qu'il n'a pas été remplacé.

Les trous dans l'entretien. Une voiture peut bien présenter à l'instant T, mais avoir subi une coupure longue dans son utilisation. Si tel est le cas, il y aura un "trou" dans son historique d'entretien et de factures. Il faut bien les éplucher pour s'en rendre compte. Ainsi, s’il y en moyenne une à deux factures par an, par exemple entre 2003 et 2013, puis rien entre 2013 et 2016, puis à nouveau deux factures par depuis lors, c'est très certainement que la voiture a stagné sur son lieu de parking pendant environ 3 ans entre 2013 et 2016.

Utiliser Histovec. Nous vous avons déjà parlé de ce service de l'administration française, qui permet de connaître l'historique d'un véhicule d'occasion. Histovec retrace les kilométrages déclarés lors des mises en ventes des voitures, des contrôles techniques, des expertises éventuelles. Et propose une courbe de kilométrage. Si vous constatez des "cassures" dans la courbe, ou des plateaux, cela correspond aux périodes où elle n'a pas roulé. Par exemple si entre 2 contrôles techniques (tous les 2 ans on le rappelle), le kilométrage n'a progressé que de 500 km, c'est une période de remisage.

Site d'Histovec : https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/home

Auto remisée longtemps : les risques et remèdes Nous avons plus ou moins exposé les risques pour une auto qui a été remisée pendant longtemps. En gros, toutes les pièces en caoutchouc peuvent avoir souffert de ne pas être en mouvement (courroies, durites, pneus, rotules, supports moteurs, etc.). Mais aussi, le carburant peut s'être abîmé dans le réservoir, s'être chargé en eau de condensation. L'huile moteur peut aussi avoir perdu de ses propriétés lubrifiantes. Après un très long moment, le bloc moteur peut avoir souffert d'oxydation, y compris interne. le circuit de refroidissement aussi. Le remède est simple : il faut remplacer. Repartir sur des pièces neuves pour tout ce qui est caoutchouc (y compris les pneus et la distribution), faire une vidange complète, remplacer le liquide de refroidissement, vidanger le réservoir à carburant et remettre du carburant neuf. Il n'y a que comme cela qu'on évitera de voir tous les éléments lâcher les uns après les autres. Parfois très vite après la remise en route.

Une question dans le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.