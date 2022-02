Comment sécuriser le paiement quand on vend sa voiture d'occasion ?

Si l'on n'atteint pas, avec la vente d'une voiture, le niveau de stress que peut occasionner un déménagement, ou une rupture sentimentale, il y a tout de même un moment où l'on peut voir poindre la goutte de sueur sur le front, c'est au moment du paiement.

Vous savez, ce moment où l'on voit disparaître sa voiture au coin de la rue, avec son nouveau propriétaire au volant, et qu'on espère que le paiement effectué est bel et bien réel. Car les cas d'arnaques, s'ils sont bien entendu minoritaires parmi les plus de 6 millions de transactions, ne sont pas rares pour autant.

Alors comment avoir l'esprit serein ? Quels sont les moyens de sécuriser le paiement lorsque l'on vend son occasion ?

Commençont par les différents moyens de paiement possibles. Ils sont au nombre de cinq. On trouve :

Le paiement en liquide

Le paiement par chèque

Le paiement par chèque de banque

Le paiement par virement

Le paiement par tiers de confiance

Comment sécuriser chacun de ces paiements ?

Le paiement en liquide

Contrairement à une idée reçue, il n'existe pas de somme "plafond" pour un paiement en liquide entre particulier. Ce n'est le cas que pour un achat à un professionnel (1 000 € maximum).

Pour un montant supérieur à 1 500 €, il faut établir un document écrit en double exemplaire, qui vaut "facture" (mauvais terme car on ne peut établir de facture entre particuliers), et qui doit mentionner le montant payé et la nature de la transaction, en l'occurrence la vente d'une voiture.

Comment sécuriser ce paiement ?

La seule solution fiable est de faire vérifier les billets en présence de votre acheteur dans une agence bancaire. Un acheteur qui le refuserait deviendra automatiquement suspect. L'inconvénient est de devoir réaliser la transaction lors des horaires d'ouverture des agences bancaires.

Le paiement par chèque

Nous allons faire simple et rapide. Il n'existe aucun moyen de sécuriser ce paiement. Chèque volé, chèque en bois, les risques sont énormes. À éviter absolument.

Le paiement par chèque de banque

Ce type de chèque assure que l'acheteur a bien les fonds disponibles, car il est garanti par la banque, qui aura auparavant vérifié que le compte de son client est suffisamment approvisionné, et aura bloqué les fonds. Le chèque est alors émis par la banque elle-même.

Mais cela n'empêche pas l'arnaque au chèque de banque (présentation d'un chèque volé ou d'un faux chèque).

Comment sécuriser ce paiement ?

Il faut que vous vérifiiez l'authenticité du chèque. Demandez à votre acheteur de vous envoyer une photo ou un scan du chèque avant que la transaction ait lieu.

Une fois en main, recherchez sur le web les coordonnées de l'agence émettrice du chèque. N'appelez surtout pas le numéro présent éventuellement sur le chèque, il pourrait mener à un complice. L'agence en question pourra alors vous confirmer qu'elle est bien l'émettrice du chèque, à l'aide de son numéro. Vérifiez aussi que c'est bien le même que celui envoyé par scan ou photo (on peut vous avoir envoyé l'image d'un vrai, obtenue en réalisant un faux achat, mais venir avec un autre, ressemblant...).

Le paiement par virement

Le paiement par virement peut sembler sûr, car il n'est possible que si le compte de l'acheteur est approvisionné. Mais le risque est réel. Voici le scénario : vous fournissez un RIB à l'acheteur pour paiement de votre voiture. Il réalise un virement, que vous voyez arriver sur votre compte 2 à 3 jours plus tard. Vous laissez partir l'acheteur avec la voiture. Or, quelques jours après, vous vous rendez compte que le virement a été débité de votre compte. La raison : la banque émettrice a annulé le virement, car le compte de l'acheteur avait été approvisionné par un faux chèque/chèque en bois/chèque volé.

Variante : ce que vous croyiez être un virement arrivé sur votre compte était en fait le dépôt d'un chèque sur votre compte, réalisé par l'acheteur lui-même avec un faux chèque/chèque volé/chèque en bois, grâce aux informations de votre RIB. Une fois les vérifications faites par votre banque, elle annule le dépôt et débite le compte.

Comment sécuriser ce paiement ?

Au final, la seule façon de sécuriser un virement, c'est de patienter au minimum 20 jours avant de remettre les clés à l'acheteur. Passé ce délai, le virement devient crédité "à bonne fin", ce qui veut dire que la provenance des fonds a été vérifiée, il n'y a plus de risque de voir le virement annulé.

Il faut donc que l'acheteur soit (très) patient. Et en réalité, le paiement par chèque de banque est plus sûr, à partir du moment où vous pouvez le vérifier.

N.B. : le risque est le même avec un virement instantané qu'avec un virement traditionnel.

Le paiement via un tiers de confiance

Il en existait plusieurs il y a quelques années (Depopass et Paycar, pour les principaux). Aujourd'hui, seul l'acteur Paycar existe toujours, hors solutions intégrées à d'autres services plus complets et coûteux.

Et on a eu beau chercher, c'est la seule solution qui permet de sécuriser totalement un paiement. Il faut pour cela que les deux protagonistes, acheteur et vendeur, s'inscrivent sur la plateforme. Leur identité et leurs coordonnées bancaires sont vérifiées sous 24h.

Lorsque le montant de la transaction est défini, l'acheteur fait un virement sur son porte-monnaie électronique dans l'application. Le vendeur peut alors vérifier que les fonds sont bien présents. Lorsque l'acheteur vient récupérer la voiture, le vendeur fournit un code pour que celui-ci puisse envoyer les fonds, qui sont instantanément transférés. Le montant défini peut être inférieur à ce que l'acheteur a crédité, en cas de négociation supplémentaire devant l'auto (l'acheteur peut alors récupérer la différence). Ce virement est assuré par Paycar comme totalement irrévocable. Le vendeur peut ensuite à son tour virer les fonds sur son propre compte bancaire, déduction faite d'une commission pour Paycar, de 29 €.

L'inconvénient est que le service coûte 29 € à celui qui vend, alors que le chèque de banque, qui est lui aussi le plus souvent facturé, coûte de l'argent, mais à l'acheteur.

Une question dans le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.