Comparatif vidéo - BMW i7 vs Mercedes EQS : duel de poids lourds

BMW a fait un choix opposé à celui de son rival Mercedes. Alors que ce dernier propose des Classe S et EQS bien différentes en termes de conception, le nouvelle i7 elle, est une Série 7, avec un moteur électrique.

En effet, la septième génération de Série 7 sera d'abord proposée chez dans sa variante électrique avant d’enrichir son offre de motorisations thermiques et hybrides rechargeables. Chez Mercedes la stratégie est différente. La marque à l’étoile a fait le choix de séparer les conceptions. L’EQS n’est pas un simple dérivé électrique de la Classe S. Elle dispose d’une plateforme et d’une architecture qui lui sont propres. Il n’existe en revanche qu’une seule Série 7. BMW a choisi de proposer la version longue qui s’étire sur 5,39 m contre 5, 22 m pour l’EQS.

Pour sa première limousine de luxe électrique, BMW ne souhaitait pas brusquer la clientèle composée de grands patrons et de chefs d’Etat. La variante électrique est donc identique à son alter ego thermique. Elle en reprend les principales évolutions comme le double haricot XXL éclairé (en option) et les feux à deux niveaux, qui peuvent bénéficier de projecteurs à cristaux Swarowzki l’équivalent du Digital light chez Mercedes.

Le design de l’EQS est pensé avant tout pour l’aérodynamisme. L’allure générale de la limousine se rapproche plus d’une berline-coupé que d’une berline trois volumes comme sa rivale. Des jantes spécifiques à déflecteurs, des poignées de portes escamotables et des boucliers optimisés permettent au véhicule de présenter une pénétration dans l’air nettement supérieure que la BMW i7 (CX* Mercedes EQS : 0,20 / CX BMW i7 : 0, 24). Un Facteur capital pour maximiser l’efficience.

Pratique : limousine vs grosse berline

A bord, ces deux fleurons de l’industrie automobile proposent ce qu’il y a de mieux à l’heure actuelle en matière de luxe et de technologie. Pour preuve l’expérience commence dehors car ces deux voitures sont équipées de portières motorisées que l’on déverrouille à l’aide de son smartphone. D’emblée l’EQS fait le show avec l’"Hyperscreen". Une planche de bord entièrement numérique. Du jamais vu dans l’histoire de l’automobile sur une production de série. Le conducteur et ses passagers peuvent profiter de toutes les fonctionnalités que propose la voiture. L’intérieur de l’i7 se veut plus sobre. Il n'y a pas une avalanche d'écrans, on en retrouve deux, en enfilade. Ce nouvel agencement a permis d’intégrer des aérateurs quasi invisibles.

La meilleure façon d’apprécier une limousine, c’est de s’installer aux places arrière. Et là, les deux concurrentes se rendent coup pour coups, offrants toutes deux des sièges business ventilés, massants et chauffants ainsi qu’un système de commandes individuelles. Une tablette centrale chez Mercedes et des écrans dans les poignées chez BMW. L’EQS propose des écrans classiques placés sur les appui-têtes alors que BMW innove avec un immense écran, baptisé theatre, qui se déploie du toit pour plonger les passagers en immersion. Cette télévision intègre Amazon Fire TV, qui hébergera entre autres vos abonnements comme Netflix.

D’un point de vue pratique, l’EQS se détache par un meilleur rapport habitabilité/encombrement. Elle offre certes un peu moins d'espace aux jambes que l'i7, mais elle optimise mieux le volume de coffre malgré ses 20 centimètres de moins.

Budget : 20 000 € d'écart

A objet exclusif, valeur exclusive. Il faudra investir un montant à 6 chiffres pour vous offrir les services de l’une des ces deux voitures. Précisément 146 850 € pour la BMW i7 Xdrive 60 M Sport et 166 900 € pour la Mercedes EQS 580 4Matic AMG à finition et motorisation équivalente. Niveau Budget, la bavaroise prend le large.

Rapport prix/équipement : une EQS distancée

Il en va de même pour le rapport prix/équipement. Malgré une dotation en équipement de série supérieure par rapport à une I7 qui invite régulièrement à piocher dans le catalogue des options, l’EQS ne peut rattraper l’écart tarifaire de plus de 20 000 €.

