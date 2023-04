Avant le passage à l’euro, trouver un véhicule dont le prix était inférieur à 100 000 francs était facile et pour cette somme, vous n’aviez que l’embarras du choix avec des modèles représentant la plupart des segments du marché allant de la citadine aux familiales en passant par les monospaces très courants à l’époque.

Mais les choses ont bien changé. Avec l’adoption de l’euro et l’augmentation des équipements notamment en matière de sécurité, le prix des modèles a commencé à grimper. Et ce n’était que le début puisque cette tendance s’est accélérée depuis quelques années en raison de l’inflation, mais également de l’électrification qui a fait exploser la facture.

dailymotion Comparatif vidéo - Quelle est la meilleure voiture à moins de 15 000 € ?

Résultat, aujourd’hui, dénicher une voiture à moins de 15 000 € relève presque de la gageure puisqu’elles ont quasiment disparu. C’est simple, on a bien cherché et finalement, on en a trouvé que cinq. On ne parle ici que des prix catalogue, qui ne tiennent pas compte des promotions et des réductions diverses. Toutefois, pour ce tarif, il ne faudra pas espérer acquérir la voiture de vos rêves puisque pour 15 000 €, seules des citadines sont accessibles.

Les cinq élus sont la Dacia Sandero, la Hyundai i10, la Kia Picanto, la Fiat Panda et la Mitsubishi Space Star. La première est celle qui rencontre le plus de succès. Elle a profité d’ailleurs d’une petite mise à jour esthétique avec l’adoption de la nouvelle identité visuelle que l’on retrouve au niveau de la calandre ou du hayon. À l’inverse, il y a bien longtemps que la citadine de Fiat n’a pas reçu d’évolution majeure et c’est la plus ancienne de notre comparatif. Les Hyundai i10 et Kia Picanto sont commercialisée depuis plusieurs années et vont être prochainement restylées. Enfin, il y a la Space Star légèrement revue en 2019 à l’occasion d’un second restylage de mi-carrière, et qui continue une carrière discrète.

Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de savoir quelle est celle qui constitue la meilleure affaire ?

Budget : Corée et Roumanie à l'honneur, Italie en berne

Quand on parle de voitures à moins de 15 000 €, il est sous-entendu pour l'acheteur que l'aspect financier revêt une importance capitale. Il y a en effet fort à parier que si l'on n'a pas davantage de budget à mettre pour l'achat, on n'aura pas non plus de ressources illimitées pour mettre du carburant dedans, pour entretenir et, le cas échéant, réparer son auto.

Mais on le répète aussi dans chaque comparatif, si le prix à l'achat est l'important, ce n'est pas le seul qui rentre en ligne de compte pour pouvoir classer ces autos. Il faut tenir compte aussi de la consommation moyenne, qui va conditionner le coût d'utilisation, de la durée de la garantie, qui va définir pendant combien de temps ou combien de kilomètres on sera tranquille, ou encore jeter un oeil à la fiabilité globale, et à la décote.

En effet, une voiture qui vaudra plus cher mais décotera moins sera au final une meilleure affaire, surtout si elle est fiable, bien garantie et consomme peu. Vous voyez le principe !

Et à ce petit jeu, c'est la Hyundai i10 qui s'en sort le mieux, en cochant toutes les bonnes cases. Premièrement c'est la moins cher de nos protagonistes, car celle qui existe avec une entrée de gamme à l'équipement le plus essentiel. Mais également, elle consomme peu (dans la vraie vie comme sur le papier), se révèle fiable, et très bien garantie avec 5 ans et kilométrage illimité. Sa décote moyenne ne lui fait pas perdre de sa superbe. Un ensemble attractif en tout cas, parfait pour les budgets serrés.

La Dacia Sandero en embuscade

En seconde position vient l'étonnante Roumaine, la Sandero. Étonnante, car malgré le fait qu'elle soit la seule citadine polyvalente du lot, elle réussit le tour de force d'être la seconde moins chère, alors même que nous l'avons choisie en second niveau de finition, pour rapprocher son prix de celui des autres modèles.

Elle est donc peu chère, se révèle globalement fiable avec ce moteur SCe 65 ch basique sans turbo ni systèmes de dépollution avancés, sa garantie n'est heureusement pas basique (3 ans/100 000 km), mais surtout, sa valeur de revente est phénoménale à l'heure actuelle, ce qui lui a fait gagner des points.

La Kia Picanto complète le podium

Sur la dernière marche du podium, une autre coréenne, la Kia Picanto. Pas une surprise, puisque c'est une jumelle technique de la Hyundai i10. Alors pourquoi ne sont-elles pas ex-aequo ? Parce que la Picanto ne propose pas, comme la i10 d'entrée de gamme dépouillée, elle est donc plus chère à l'achat (mais mieux équipée, elle gagne des points au chapitre équipement). Et sa consommation est aussi indiquée plus élevée, étonnamment, que sa cousine. Dans les faits, elles sont similaires cependant. Et la garantie est toujours de 7 ans ou 150 000 km, ce qui est confortable.

Les deux compétitrices en queue de peloton sont la Mitsubishi Space Star et la Fiat Panda. La première va surtout pâtir d'un prix d'achat plutôt élevé et de coûts de réparation moyens supérieurs, tandis que sa consommation s'éloigne des références. Pourtant, son manque d'image ne l'empêche pas de se revendre assez cher.

La seconde, la petite italienne, malgré une bouille craquante, ne peut cacher que sa décote est assez importante, qu'elle consomme un peu trop (c'est pourtant la seule à être micro-hybridée), et surtout, que c'est la seule à être garantie de façon basique, soit seulement 2 ans. Les autres font toutes mieux.

Budget Dacia Sandero Kia Picanto Hyundai i10 Mitsubishi Space Star Fiat Panda Coût d'achat







































Bonus/malus







































Consommation : données constructeur







































Consommation : relevés Caradisiac







































Courroie de distribution/chaîne







































Cote attendue







































Durée de la garantie







































Fiabilité attendue/coût de réparations







































Note : 15,3 /20 14,8 /20 15,8 /20 14,5 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation

Remerciements

Un grand merci à la concession CAB Nation pour le prêt de la Panda

CAB Nation

77 Rue de Picpus, 75012 Paris

Et à l’île de loisirs des boucles de seine

01 30 33 97 80