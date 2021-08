Conducteurs sans assurance : une très large majorité d'hommes

En réponse à

Surtout, en cas d'accident grave, le conducteur fautif doit rembourser le FGAO. Des sommes qui peuvent atteindre des millions d'euros !

Et qu'un type de cité au RSA (mais vivant de la drogue) va payer peut-être?

C'est beau, de rêver...

Je ne vois d'ailleurs pas beaucoup de reportages sur ces soit-disant individus qui remboursent des millions après un accident de la route et alors qu'ils n'étaient pas assurés...

Entre la théorie et la pratique, on essaye surtout de faire peur. Avec les effets que l'on connait...

ça m'amuse d'ailleurs d'entendre ceux qui voudraient Imposer la vaccination = et si un individu lambda refuse, on lui fait quoi? camisole de force et piqure imposée?

Déjà que pour le reste, on ne fait rien, concrètement, passé la menace de sanctions lourdes de conséquence, en pure théorie, donc...