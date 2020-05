Confinement : l'impressionnante hausse des excès de vitesse autour de Londres

Le confinement en Angleterre a désormais lieu, comme en France. Et les forces de l'ordre n'ont pas arrêté de contrôler la vitesse sur la route, bien au contraire. Sur Londres et sa banlieue, la police annonce avoir enregistré 2020 excès de vitesse en une semaine, contre 268 sur la même semaine en 2019. Cela représente une hausse de 653 % !

80 km/h dans une zone à 30 km/h, 180 km/h dans une zone à 70 km/h, 215 km/h dans une zone à 65 km/h (!) et même 265 km/h dans une zone limitée à 110 km/h, le radar des forces de l'ordre a chauffé la semaine dernière dans et autour de Londres.

Le prix des carburants au plus bas et les routes désertes ont encouragé certains à "raccourcir" les temps de trajet. Et avec les contrôles, les excuses étonnantes, comme cet automobiliste enregistré à 210 km/h, qui a expliqué à la police : "je pensais que plus j'allais vite, moins j'avais de chances d'attraper le virus".

Selon le maire de Manchester, près de 40 % des automobilistes sont en excès de vitesse pendant la période de confinement. Une situation inacceptable pour les autorités qui ne veulent pas d'un afflux d'accidentés de la route en plus des malades dans les hôpitaux.

L'histoire ne dit pas, toutefois, si cette hausse de excès de vitesse est réelle et aussi importante, où si elle est simplement liée à une forte hausse des contrôles.