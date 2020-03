Confinement : un jeune permis flashé à 252 km/h sur la rocade de Bordeaux

Avec les mesures de confinement mises en place pour ralentir la propagation du Covid-19, la circulation automobile a très fortement chuté. Les routes désertes poussent certains à appuyer sur l'accélérateur, d'autant qu'ils pensent sûrement qu'il n'y a plus de contrôle de vitesse en ce moment, les forces de l'ordre étant mobilisées par le contrôle des attestations de circulation.

Mais policiers et gendarmes ont pu constater une progression des excès de vitesse depuis le début du confinement. Ils veillent donc encore au grain. Exemple à Bordeaux, où le capitaine Thierry Barel, de la CRS autoroutière Aquitaine, a confirmé au journal Sud Ouest que des opérations de contrôle de vitesse étaient encore menées quotidiennement, jour et nuit.

Et ses hommes ont fait une sacrée prise. Un conducteur de 28 ans, au volant d'une Audi, a été flashé à 252 km/h sur la rocade, et ceci en plein milieu de l'après-midi mercredi. À l'endroit de l'infraction, la vitesse est limitée à 90 km/h ! Les policiers ont trouvé au volant un conducteur qui avait un permis probatoire. Celui-ci a été retiré sur-le-champ et va donc être annulé vu le solde de points forcément nul, avec en plus une amende de 5e classe, 1 500 €.