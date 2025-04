Contre toute attente, les Français valident le système de péages !

Chaque année, le 1er février est une date redoutée des automobilistes : c’est en effet le jour de l’augmentation du montant des péages, et ces hausses agacent d’autant plus qu’elles sont pratiquées par des sociétés concessionnaires qui affichent par ailleurs une solide santé financière. Le petit +0,92% annoncé cette année ne fait pas oublier les +3% de 2024 et les +4,75% de 2023, et le tout alimente le débat récurrent sur les autoroutes censées devenir gratuites…un jour.

Pourtant, un sondage rendu public jeudi par le ministère des transports montre que les Français sont plutôt d'accord avec le maintien du système actuel. A la question : "Etes-vous favorable à ce que les autoroutes soient financées grâce à un péage payé par l’ensemble de leurs usagers, comme c’est le cas aujourd’hui?", 58% des personnes interrogées ont répondu "Oui", contre 30% de répondants qui préfèreraient des autoroutes gratuites pour tous les usagers avec un réseau dont l’entretien serait financé par une augmentation des impôts (12% de sans opinion).

La France championne d'Europe

Une prise de position d’autant plus intéressante que les principales concessions autoroutières vont arriver à échéance dans les années à venir, conduisant l’Etat à décider comment gérer ces autoroutes dans le futur. Celles-ci ont été jusqu’ici exploitées par des entreprises privées et financées grâce à un péage payé par l’ensemble de leurs usagers, et on peut reconnaître que l’ensemble fonctionne plutôt bien. Il suffit de voyager en Europe pour se rendre compte que la France dispose de l’un des réseaux les mieux entretenus. D’ailleurs, le sondage du jour montre que 68% des Français portent un regard positif sur la qualité de service fourni sur les autoroutes à péage, et 67% en saluent l’entretien, contre 43% seulement qui trouvent l’entretien des routes départementales - gratuites, elles - à la hauteur.

Bref, même s’ils râlent, les Français semblent avoir compris que le péage est le prix à payer pour un réseau autoroutier de qualité. On rappellera au passage que 40% du montant de votre ticket revient directement à l’Etat, et que le péage est juste un système de collecte d’impôt d’autant plus équitable que celui-ci est seulement acquitté par les usagers de l’autoroute. On aimerait par contre qu’une partie des 40% évoqués plus haut bénéficient à l’entretien du réseau secondaire, pour lequel il y a tant à faire...