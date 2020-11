Contrôle technique : pas de délai supplémentaire pendant le reconfinement

Peut-on aller passer son contrôle technique pendant la période de reconfinement, commencée le 30 octobre, et qui doit durer au moins jusqu'au 1er décembre ? La réponse est oui. Elle peut même être "Oui, vous devez".

Car cette fois, les choses sont claires : les centres de contrôle technique font partie des activités qui peuvent ouvrir et recevoir du public pendant ce deuxième confinement. Et surtout, alors qu'au printemps, le ministère des Transports avait rapidement mis en place un délai supplémentaire pour éviter aux Français de sortir de chez eux, cette fois il n'en est (toujours) pas question.

Si votre contrôle technique arrive à échéance dans les prochaines semaines, il faut donc aller le passer pour rester en règle. Bien sûr, il faut se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire. Un flou demeure sur la case à cocher.

On pense plutôt à celle de la "Convocation judiciaire ou administrative et rendez-vous dans un service public", même si celle dédiée aux achats de première nécessité peut aussi convenir (Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile).

Il est évidemment important de prendre rendez-vous à distance, par téléphone ou internet lorsque le centre le propose, pour limiter le déplacement physique à la visite le jour J. La prise de rendez-vous en ligne peut d'ailleurs permettre d'avoir un justificatif de convocation.

Les professionnels du secteur seront satisfaits de pouvoir garder une activité quasiment normale pendant ce confinement et cela évitera un phénomène d'engorgement des centres lorsqu'un déconfinement sera acté.