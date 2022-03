Contrôle technique : peut-on présenter une voiture essence/GPL qui ne fonctionne plus qu'à l'essence ?

Avec des prix des carburants qui explosent, avec aussi le fait que toutes les voitures fonctionnant au GPL sont automatiquement dotées de la vignette Crit'Air 1, qui permet de circuler sans restriction (pour le moment !), ce mode de carburation revient sur le devant de la scène.

Il est en effet peu cher encore (0,96 € en moyenne nationale ce 15 mars 2022), ce qui, malgré la surconsommation qu'il engendre, le rend intéressant financièrement. Et il est considéré comme propre par les autorités, d'où une vignette favorable.

Mais il vient aussi avec des contraintes. L'une d'elles étant un contrôle technique (CT) spécifique et renforcé par rapport aux voitures thermiques classiques.

Or, certains propriétaires ont connu, connaissent, et malheureusement, connaîtront des soucis avec la bicarburation GPL. Ce n'est pas rare, car c'est un système complexe. Sans rentrer dans les détails, il s'avère souvent que le mode "GPL" ne fonctionne plus, tandis que le mode "essence" fonctionne encore très bien.

Mais peut-on alors rouler comme cela ? Et passer son véhicule au contrôle technique sans encombre ?

La réponse est malheureusement NON.

Enfin, rouler, oui, ça on peut, bien évidemment. Mais avoir son contrôle technique sans contre-visite est strictement impossible.

Pourquoi ? Parce que les véhicules GPL sont soumis à un CT spécifique et renforcé. Ils sont soumis à des points de contrôle supplémentaires, et obligatoires. Les voici :

conformité de l'énergie mentionnée sur la carte grise (ou certificat d'immatriculation) (noté E/G)

validité de la date limite d'épreuve ou d'utilisation

fonctionnement au gaz carburant impossible

étanchéité du circuit GPL du dispositif de remplissage et des systèmes d'injections (gazeuses ou liquides)

réservoir : présence de chocs, rayures ou traces de rouilles

si l'accès au réservoir n'est pas possible : contre visite obligatoire

absence de soupape (GPL) et/ou détérioration importante

pour les véhicules dont la mise en circulation est antérieure au 1er juillet 2001 : contrôle du marquage (homologation) du réservoir GPL

Et tous ces points de contrôle donnent une anomalie majeure s’ils ne sont pas conformes. Avec donc obligation de remise en état, et contre-visite obligatoire sous deux mois.

La seule autre solution réside dans un démontage pur et simple du circuit de GPL, et un retour à une auto monocarburation essence. Mais il devra être effectué par un professionnel du GPL. Et s'accompagner d'une réhomologation et changement d'énergie sur la carte grise, via l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Une opération assez coûteuse.

