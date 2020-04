Coronavirus : le carrossier Gruau imagine un film de protection pour les véhicules

La crise du coronavirus donne des idées à des entreprises qui souffrent des problèmes économiques inévitables liés à l'arrêt de l'industrie. Gruau, le carrossier français connu pour ses transformations de véhicules utilitaires, pour les pompiers, les ambulanciers et tout un tas d'autres services, vient de lancer le "Protect Man".

Il s'agit d'un film de protection souple, facile à installer, qui se tend entre le sol et le ciel de toit d'un véhicule utilitaire léger pour protéger les occupants et surtout le conducteur, susceptible de transporter de nombreuses personnes dans une seule journée. L'automobile et les véhicules utilitaires étant par définition des espaces confinés, il fallait trouver une solution pour ces conducteurs fortement exposés.

Le "Protect Man" est adaptable sur plusieurs configurations : 2 personnes sur une rangée, 3 personnes sur deux rangées, 4 personnes sur deux rangées. La particularité de ces films est qu'ils sont lavables, il n'y a donc pas besoin de les jeter et d'en changer régulièrement.

Pour l'instant, ce genre de protection facile à monter et adaptable à un grand nombre de véhicules n'est réservée qu'aux utilitaires légers.