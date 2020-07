Covid-19 : les Mayennais changent leur plaque pour éviter les problèmes en vacances

La Mayenne est l'un des "nouveaux" clusters du virus en circulation, et pour éviter de se faire repérer et, dans le pire des cas, dégrader leur véhicule, les Mayennais ont décidé de changer de plaque d'immatriculation. Ce sont nos confrères de Ouest-France qui rapportent que de nombreux Mayennais ont "pris d'assaut" les garages depuis une semaine pour faire changer leur plaque et ainsi modifier le département.

"Nos clients ont entendu des rumeurs comme quoi il y aurait du vandalisme en Vendée et dans le Sud", explique un garagiste mayennais. "N'importe quel autre département, pourvu que ce ne soit pas le 53", demandent les clients, même s'ils auraient une large préférence pour le département voisin 35.

Ces cas de vandalisme sont visiblement isolés mais l'appréhension est bien là pour les habitants de ce département qui vont partir en vacances au mois d'août dans d'autres régions et qui souhaiteraient éviter les stigmatisations et les actes de vandalisme.

Des comportements bien stupides puisque la situation sanitaire évolue vite. Selon l'agence régionale de santé, les contaminations sont désormais en baisse en Mayenne. Mais cela ne freinera malheureusement pas les rares actes de dégradation, comme nous avions pu en voir pendant le confinement avec les habitants de la région Ile-de-France qui étaient venus vivre "l'enfermement" en province.

On pourra en tout cas rappeler aux Mayennais qu'il n'est pas nécessaire de changer de plaque et qu'il existe des autocollants pour le département !