Covoiturage : le nombre de nouveaux inscrits explose

Faut-il y voir les premiers effets de l’annonce de la prime de 100 € accordée par le Gouvernement à tous les conducteurs nouvellement inscrits sur un site de covoiturage, ou le contexte social particulièrement favorable (grèves dans les transports), toujours est-il que les plateformes de covoiturage voient leur nombre d’inscrits exploser depuis le 1er janvier dernier.

Selon les informations du Parisien, l’application BlaBlaCar Daily a ainsi enregistré un nombre de nouveaux inscrits multiplié par quatre, et sa principale concurrente, Karos a même vu son nombre d’inscrits multiplié par six.

Encouragés par la prime de 100 € promise par l’État, les nouveaux conducteurs inscrits sur un site de covoiturage sont ainsi nombreux à franchir la première étape. Pour toucher cette prime, la seconde étape consiste ensuite à effectuer au moins dix trajets covoiturés d’une distance maximum de 80 km, dans les trois mois suivant l’inscription à l’application.

Versée en deux fois directement par l’opérateur de covoiturage (25 € au plus tard trois mois après le premier trajet covoituré, et 75 € au plus tard trois mois après le 10ème trajet), la prime est également attribuée dans les mêmes conditions pour les trajets de plus de 80 km (trois sont à réaliser en trois mois).

Avec un Gouvernement qui ne compte pas plier sur son projet de réformes des retraites et une opposition chaque jour plus importante, d’autres journées de mobilisation et de manifestation sont à prévoir. Une aubaine pour le covoiturage. L’objectif du Gouvernement de multiplier par trois le nombre de trajets quotidiens réalisés en covoiturage pourrait ainsi bientôt être atteint. Une bien belle réussite.