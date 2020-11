Crash-test: et la nouvelle pire voiture du monde est...

La bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez probablement jamais l’occasion de circuler à bord de la Suzuki Maruti S-Presso. Cette citadine de 3,56 m, lancée en septembre 2019 sur le marché indien où elle a connu un bon démarrage commercial avec 75 000 unités écoulées en 13 mois, vient de réaliser l’exploit historique de récolter exactement zéro étoile à l’exercice du crash test Global NCAP.

Elle présente en effet un bilan absolument nul en matière de protection des passagers adultes et de seulement 2 étoiles (sur 5) pour celle des passagers enfants, avec un système de retenue qui laisse à désirer. De plus, les petits passagers arrière ne bénéficient pas de ceinture 3 points, pas plus que de protection isofix. Il faut dire qu’en matière d’équipements de sécurité, c’est le désert avec tout juste un airbag conducteur. De plus, l’auto souffre d’une « structure instable », et il en va de même pour le plancher.

Alejandro Furas, Secrétaire général de Global NCAP, ne cache pas sa colère : « il est très décevant qu’un constructeur comme Maruti Suzuki, qui représente la plus grande part de marché sur le marché indien, offre un si bas niveau de sécurité aux consommateurs indiens. Et ce alors même que les constructeurs nationaux que sont Mahindra et Tata démontrent leur capacité à offrir de hauts niveaux de performance avec des produits classés 5 étoiles. Il est maintenant temps pour Maruti Suzuki de démontrer le même engagement en matière de sécurité des usagers. »

Et David Ward, Président de la Towards Zero Foundation (ONG britannique de promotion de la sécurité routière) de renchérir : « il n’y a pas de place pour une voiture zéro étoile sur le marché indien. C’est une grande déception qu’un constructeur comme Maruti Suzuki ne l’ait pas encore compris. »

On compte 3 700 morts en moyenne chaque jour sur les routes du monde, et les pays en voie de développement - notamment l’Inde - sont bien évidemment particulièrement touchés. Il est donc fort regrettable que l’on n’y puisse bénéficier d’un niveau de sécurité décent quand on acquiert certains modèles voiture neufs, même low-cost.

De fait, cette Suzuki Maruti S-Presso obtient des résultats directement comparables à ceux de la Rover 100 de 1997, qui est à ce jour la voiture la plus dangereuse jamais testée par l'organisme européen EuroNCAP.