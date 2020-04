Crise économique : le président de Renault assure qu'il n'y aura "aucune souffrance sociale"

Hier, le conseil d'administration de Renault a décidé à l'unanimité d'annuler le versement d'un dividende cette année. Ce matin, au micro de RTL, Jean-Dominique Senard a déclaré à ce sujet : "Cela représentait 300 millions d'euros, c'est une décision de bon sens dans les circonstances actuelles et une forme de symbole de solidarité".

Autre décision prise, le président et la directrice générale par intérim Clotilde Delbos ont accepté de baisser leur salaire du deuxième trimestre de 25 % : "l'exemplarité doit être donnée par les dirigeants". Mais là, Jean-Dominique Senard n'a pas précisé le montant que cela représente ! Celui-ci sera reversé dans un fonds de solidarité interne.

Ces gestes financiers servent-ils à faciliter la demande d'aides auprès de l'État, notamment la mise en place de nouvelles primes à l'achat pour relancer le marché ? Pour Jean-Dominique Senard "si une aide peut être apportée, notamment vis-à-vis des flottes d'entreprise, pour relancer la demande, ce serait évidemment une très bonne chose". Le président du Losange indique toutefois que c'est une hypothèse et que cela n'a pas été discuté en détail avec le gouvernement.

Jean-Dominique Senard a rappelé qu'à ce jour, il n'est pas encore question de renationaliser Renault. La marque travaille pour l'instant sur "des idées de prêts bancaires". Jean-Dominique Senard n'a en revanche pas donné une indication sur la somme. Il a préféré mettre en avant la force de l'Alliance, "le principal support de notre rebond". Jean-Dominique Senard a déclaré "les relations avec Nissan et Mitsubishi sont extrêmement étroites aujourd'hui", confirmant la présentation de nouveaux plans stratégiques en mai.

Concernant la relance de la production, le président du Losange ne s'est pas avancé sur des dates pour les sites français, alors que l'usine roumaine de Dacia s'apprête à redémarrer. Jean-Dominique Senard a souligné l'importance de la sécurité des employés… tout en indiquant que produire en ce moment n'est pas très utile si les concessions restent fermées.

Le président souligne que "l'entreprise aborde cette phase avec beaucoup de sérénité, de sérieux, de gravité", mais aussi "avec beaucoup d'espoir et de force". Cette crise financière peut-elle toutefois déboucher sur des suppressions d'emplois et fermetures d'usine ? Jean-Dominique Senard a dit "nous aurons dans l'avenir des circonstances complexes que nous devons aborder avec courage et force", même si l'heure n'est pas à la décision. Mais le patron le promet, il n'y aura "aucune souffrance sociale, la question ne se pose même pas".