La future génération de BMW X5 s’active, elle arrivera en 2026.

La future génération de Bmw X5 sera une génération de transition. Car si elle affiche le style « Neue Klasse » que l’on a vu sur divers prototypes et va être inaugurée par le futur SUV iX3 et la prochaine berline i3, cette nouvelle génération de X5 n’utilisera pas la base technique « Neue Klasse » qui est optimisée pour les motorisations électriques.

Le futur X5 va en effet se contenter de prendre les éléments de style comme la nouvelle face avant des concept-cars BMW Vision Neue Klasse et Vision Neue Klasse X mais reprendra la plateforme CLAR. Sous son capot on trouvera des motorisations thermiques électrifiées et des motorisations 100 % électriques qui équiperont, quant à elles, le futur BMW iX5.

Une face avant « Neue Klasse » pour le futur X5

Sur le prototype du X5 photographié et fortement camouflé, on se rend compte que la ligne générale du modèle est figée. Les lignes sont plus douces que celles de l’actuelle génération, l’aérodynamique est soignée avec une hauteur limitée et un toit fuyant vers l’arrière. À l’avant du véhicule on découvre le nouveau regard du modèle avec des projecteurs affinés, une calandre verticale avec un double haricot beaucoup moins imposant que sur l'actuel X5, mais qui est difficilement visible pour le moment sous les adhésifs qui le recouvre.

Motorisations thermiques et électriques sous le capot du X5

À l’arrière du prototype, on constate que les feux ne sont pas encore définitifs, quoi de plus normal puisque le modèle de série ne sera pas lancé avant la mi-2026, voire un peu plus tard. Le futur BMW X5 s’équipera de motorisations thermiques, il y aura encore du diesel, mais micro-hybride, une micro-hybridation qui concernera aussi les « petits » moteurs essence, tandis que des motorisations hybrides rechargeables en quatre et six cylindres seront de la partie avec une autonomie électrique de plus de 70 kilomètres. Des versions M existeront, tout comme des modèles iX5 à motorisations électriques performantes.