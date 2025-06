Les voitures et la mode, une histoire ancienne

Va-t-on voir débarquer un Espace Balenciaga, une Captur Gucci ou une Alpine Yves Saint Laurent ? Pourquoi, avec un Luca de Meo, patron de Renault qui va prendre les rênes de Kering : des ponts sont imaginables. D'ailleurs, le losange a déjà commercialisé des séries limitées en partenariat avec de grands noms de la fringue. On pense notamment à la Twingo Benetton ou encore à la Clio Chipie, d’ailleurs devenue une version permanente.

D’un autre côté, on a eu quelques DS3 Yves Saint Laurent, preuve que les marques de Kering se sont déjà associées à l’automobile. D’ailleurs, si on regarde du côté du groupe où de Meo a officié en Italie, Fiat, on en a un exemple supplémentaire avec la 500 Gucci. La craquante citadine s’est aussi à Guerlain ce qui a donné la série spéciale Petite Robe Noire (nom d’un parfum Guerlain), et à Diesel, spécialiste du Jean.

En réalité, les partenariats entre l’automobile et les univers de la couture, de l’accessoire de luxe et du parfum existent depuis longtemps, et sur tous les continents. Si dans un passé récent, nous avons eu les Toyota Yaris Cacharel et Nissan Micra Lolita Lempicka, dans les années 70, Matra a proposé dès 1974 sa Bagheera Courrèges, aux coloris très audacieux. Cette version va d’ailleurs être pérennisée, elle aussi ! Courrèges apposera son nom sur une autre voiture en série spéciale, la Santana Samurai en 1986, elle aussi osée.

Outre atlantique, on n’est pas en reste. Si, en Europe, on pense n’avoir pas besoin de rehausser l’image de marque des hauts de gamme avec l’aide des grands noms du luxe, il en va différemment aux USA, où c’est carrément Lincoln qui s’est associé à Cartier puis Givenchy pour renforcer le parfum exclusif de la Continental.

Mais les modèles plus grand public ont eux aussi bénéficié de partenariats textiles, comme l’AMC Gremlin Levi’s. A vrai dire, la liste des collaborations entre les univers autos et mode/luxe sont très nombreuses. Et pas toujours heureuses, comme la Fiat Punto Sergio Tacchini (en Belgique) : l’association de deux marques à l’image incertaine a peu de chances de faire rêver…