Crit'Air et ZFE : les PV par vidéo-verbalisation dès fin 2021

En réponse à

Il n'y a pas de pognon pour les restos,bars, cinés fermés arbitrairement par le gouvernement . Pour la vaccination ,je vous laisse calculer à la louche le mois voire peut être l'année où on vous vaccinera ,l'économie entière vacille et ses fils de pu... continuent comme ci de rien n'était à appliquer les directives écolo-gigolo . Faudrait sans doute leurs dire que l'on vit une pandémie mondiale et que pour le moment c'est "on se débarrasse du virus et on relance l'économie pour retrouver le niveau d'avant " puis après et seulement après on s'occupe de purifier l'air . Franchement je ne sais pas si le moment est vraiment bien choisi pour les réformes ,surtout si avec leurs prévisions ,la moitié de la planète va mourir.......