Cupra : le SUV électrique Tavascan sera lancé en 2024

Au sein du groupe Volkswagen, il n'est pas tabou d'évoquer les nouveautés à venir. Depuis une semaine, les marques enchaînent les annonces à l'occasion de leur conférence de presse annuelle. Volkswagen a montré son calendrier pour 2021, Audi a officialisé le Q6 e-tron pour 2022. Seat ne déroge pas à la règle.

L'espagnol a officialisé le projet d'un inédit véhicule électrique urbain pour 2025. Avant cela, un autre modèle électrique sera lancé, du côté de la marque sportive Cupra. Il s'agit du Tavascan, un SUV coupé, qui avait été annoncé par un concept-car (en photo ici) fin 2019. Il faudra toutefois être patient pour voir la version de série sur les routes, puisque Seat a confirmé que c'est prévu pour 2024.

Ce modèle sera la deuxième voiture 100 % électrique de Cupra. La première, c'est la compacte Born, dérivée de la Volkswagen ID.3, et qui sera lancée fin 2021. Le Tavascan aura la même base technique, à savoir la MEB, dédiée aux nouveaux véhicules électriques compacts du groupe. Seat n'a pas donné plus de détail, il est vrai que c'est tôt, puisqu'il y a encore trois ans à attendre. Le concept annonçait 306 ch et 450 km d'autonomie.

L'actualité à court terme chez Seat, ce sera le restylage des Ibiza et Arona, prévu courant 2021.