Cupra Leon : nouvelle version VZ Cup

Nouvelle finition au sommet de la gamme Cupra Leon (attention à ne plus dire Seat !). La VZ Cup, proposée avec les blocs les plus puissants, se distingue par des éléments de style plus sportifs montés en série.

À l’extérieur, la VZ Cup est notamment dotée de jantes de 19 pouces cuivre et noir. Il y a des jupes latérales en aluminium foncé et des coques de rétroviseur en fibre de carbone. La déclinaison 5 portes a également un spoiler arrière en fibre de carbone cuivré.

Dans l'habitacle, on trouve les sièges "Cup Bucket", inaugurés par le Formentor VZ5. Ceux-ci sont montés plus bas et proposent un meilleur maintien latéral. Leur face est habillée de cuir (noir ou bleu) tandis que le dos est doté d'une coque en fibre de carbone. Le volant "Supersports" intègre le bouton de démarrage et le bouton pour activer le mode Cupra. Le tableau de bord reçoit des surpiqûres cuivrées.

La VZ Cup est proposée avec le bloc 2.0 TSI de 300 ch (310 ch sur le break), avec la boîte double embrayage 7 rapports, et avec la version hybride rechargeable de 245 ch. Prix de départ : 47 610 €.