Cupra Raval: jeune très voltée - En direct du salon de Munich 2023

La marque espagnole Cupra monte en puissance, avec une gamme qui va désormais s'élargir d'une nouveauté par an. Après le SUV-coupé Tavascan en 2024, c'est une citadine qui entrera dans la danse en 2025.

Celle-ci est exposée sur le stand de la marque dans le cadre du salon de Munich 2023, avec toutefois quelques équipements qu'on ne retrouvera pas sur la version de série.

Les roues de 21 pouces devraient ainsi voir leur diamètre réduit, de véritables poignées de portes apparaîtront, et les rétroviseurs caméras laisseront leur place à des modèles plus classiques.

Pour le reste, vous avez sous les yeux 90% de la vraie voiture (dont nous n'avons pas pu découvrir l'habitacle), qui sera baptisée Raval, du nom d'un quartier du coeur de Barcelone.

Techniquement, elle est la cousine de la future Volkswagen ID.2, dont la version d'entrée de gamme devrait s'afficher aux alentours de 25 000 €.

Pour autant, il faut s'attendre à ce que la Raval s'affiche à des tarifs sensiblement plus élevés. Cupra se veut en effet plus haut de gamme et plus sportif, et a surtout pour ambition, ainsi que le clame son patron Wayne Griffiths, de démontrer que la mobilité électrique est tout sauf ennuyeuse.

La Raval de série, même si elle ne s'équipe pas uniquement du moteur 226 ch dont il est question pour le modèle ici exposé, porte en tout cas de belles promesses pour l'avenir.

