Cupra Tavascan (2024) - Rendez-vous jeudi 23 mai pour les premières images de l'essai

Les SUV coupés sont en général l'apanage des marques allemandes : Audi, BMW et Mercedes en possèdent de très nombreux dans leur gamme et ces derniers ont su séduire une certaine frange de la clientèle. Pour Cupra, il était hors de question de ne pas essayer de récupérer une part de ce gâteau.

Le Tavascan va donc représenter le navire amiral de Cupra. Esthétiquement, très proche du concept dévoilé au salon de Francfort 2019, il se distingue par un style dont les détails sont relativement travaillés à l'image de la signature lumineuse avant et arrière avec le traditionnel bandeau lumineux, mais aussi du logo lumineux, une première chez Cupra.

Cette originalité se retrouve également dans l'habitacle avec notamment un dessin de place de bord inédit en forme de T débordant sur les contre-portes et composée notamment d'une console centrale proéminente qui dissimule un vaste rangement. Elle accueille une petite instrumentation identique à celle de la Volkswagen ID.4 et un écran multimédia de 15 pouces, similaire à celui présent sur différents modèles du groupe Volkswagen. Parmi les autres originalités, on note aussi les panneaux constellés de diodes au-dessus des accoudoirs.

Le Tavascan se déclinera en deux versions, l’une, dite Endurance, dotée d’un moteur arrière développant 286 ch (pour 545 Nm) et l’autre, la VZ, - celle de notre essai - ajoutant un bloc à l’avant (qui en fait une quatre roues motrices) de 109 ch et 134 Nm. Cette dernière, grâce à sa cavalerie totale de 340 ch. Toutes les deux seront alimentées par une batterie de 77 kWh nets, permettant une autonomie théorique de 550 km pour l’Endurance, et 520 km pour la VZ.

Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour les premières images de l'essai