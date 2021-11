Dacia Jogger : à partir de 14 990 €

C'est un drôle de mix des genres, à la croisée des chemins entre Lodgy, Dokker et Logan MCV. Le Jogger est le nouveau véhicule pour les grandes familles chez Dacia, avec ses sept places et son look de faux baroudeur (aucune transmission 4x4 n'est au programme) qui devraient plaire sur un segment déserté à ce niveau de tarif.

Le constructeur roumain annonce aujourd'hui les tarifs de lancement du Jogger en France. Il sera proposé sur trois niveaux de finition, et avec deux motorisations : un bien connu trois cylindres bi-carburation GPL/Essence Eco-G de 100 ch, et un tout nouveau 1.0 trois cylindres TCE 110 ch. Aucune boîte automatique n'est en revanche au catalogue... Les tarifs débutent à 14 990 € dans la variante 100 ch, mais avec évidemment une liste d'équipements franchement réduite, puisqu'il n'y a même pas la climatisation. Dacia réussit à contenir les prix à un niveau assez bas, puisque le haut de gamme en bi-carburation est sous les 19 000 € !

Gamme Dacia Jogger

Essentiel : limiteur de vitesse, vitres avant électriques, volant réglable en hauteur, écran tactile 3,5 pouces, barres de toit, boucliers ton carrosserie.

Confort : climatisation manuelle, écran tactile 8 pouces, volant "soft feel", régulateur de vitesse, aide au parking arrière, jantes 16 pouces, vitres arrière surteintées, réglages électriques des rétroviseurs.

SL Extreme : climatisation automatique, carte mains libres, caméra de recul, rétroviseurs extérieurs noirs, antenne requin, sellerie avec surpiqûres colorées, jantes 16 pouces noires.

SL Extreme+ (série de lancement) : rajoute le pack confort (aide parking avant, angles morts, frein de parking assisté et accoudoir central avec rangements), le pack Nav Europe (GPS Europe, hotspot Wifi), roue de secours (hors version GPL).

Prix Dacia Jogger