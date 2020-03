Daimler traversera la crise du coronavirus sans l'aide de l'Allemagne

Nos confrères de la publication allemande Handelsblatt rapportent sur la toile les propos échangés avec le patron du groupe Daimler Ola Kallenius lors d'une interview concernant la crise du coronavirus. Le dirigeant s'est montré confiant. L'entité traversera d'après le manager cet épisode sans avoir recours aux aides de l'Allemagne.

Les chaînes européennes Mercedes se sont arrêtées depuis peu. Cela n'empêche pas Kallenius d'affirmer que : "Daimer n'a actuellement pas besoin de soutien de l'État. De manière générale, notre secteur avait de nombreuses commandes avant la crise. Nous sommes en outre en discussion permanente avec nos fournisseurs. Aucun cas de problème de trésorerie ne nous a été jusqu'alors rapporté".

Les usines ont depuis repris du service en Chine. Le patron indique à ce sujet que : "la plus grande majorité des concessionnaires a rouvert. Les clients sont de retour. De nouvelles personnes franchissent les portes tous les jours. La demande est montante. Nous sommes optimistes". Ces déclarations ont de quoi rassurer. Daimler et plus particulièrement Mercedes opérait pour rappel avant cette crise une manœuvre de réduction des coûts en supprimant des modèles dans sa gamme. Une stratégie largement expliquée par le lancement futur de nombreux véhicules électriques.