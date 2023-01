De plus en plus de blessés en trottinette

Transport doux, pratique, et presque sans contrainte, la trottinette ou EDP (engin de déplacement personnel) comme les gyropodes ou monoroues, n’en reste pas moins dangereux. Selon le rapport de l’Académie nationale de médecine, 22 conducteurs en France sont décédés en 2022 en se déplaçant ainsi. Ils étaient 10 en 2019.

Les accidents et les blessés sont continuellement en hausse depuis plusieurs années. Ainsi, on déplorait 323 blessés en 2020, puis 353 en 2021, et 459 en 2022, uniquement dans la capitale. BFM TV vient de confirmer que ces moyens de locomotion ont entraîné la mort de trois personnes à Paris l'année dernière.

L’Académie nationale de médecine indique que « les facteurs de risque de cette nouvelle pratique de la micromobilité urbaine sont liés notamment à la conception des engins, au comportement des conducteurs, à l’état des voiries et au partage de l’espace public ».

Un nouveau "code de la rue"

Face à ce constat alarmant, l’exécutif parisien prépare un « code de la rue » qui devrait prendre effet pour l’été 2023. L’idée est d’apaiser la cohabitation entre les différents usagers de la route (cyclistes, taxis, piétons, bus…), et bien sûr de réduire les accidents. Dès le mois de février, une concertation sera lancée auprès d’associations d’habitants, d’experts et de partenaires privés et publics.

Toujours est-il que s’équiper d’un casque est toujours une solution efficace et peu coûteuse pour limiter les conséquences en cas de chute, en tant qu’utilisateur de ces EPD. Pour les autres, la vigilance reste le maître-mot.