Les gens ont peur du comportement des autres sur la route

Démarrer votre voiture pour débuter la journée vous angoisse ? Vous n'êtes pas seul. D'après une nouvelle étude de l'institut Ipsos, réalisée entre le 5 et le 31 mars 2022 auprès de 12 400 personnes âgées de 16 ans et plus dans 10 pays d'Europe dont 2 400 Français, les routes font peur à quasiment tous les usagers. En cumulant la plupart des principaux moyens de déplacement (voiture, deux-roues motorisés, vélos, nouveaux engins de déplacement personnel motorisés, marche à pied), pas moins de 96% des utilisateurs de la route se déclarent en effet tendus et anxieux à cause du comportement des autres. Et ce n'est guerre mieux en dehors du pays puisque cette proportion baisse seulement de 3% en moyenne dans les neuf autres nations de l'étude.

Même les automobilistes ont peur : 95% d'entre eux redoutent de se confronter à la jungle routière, contre 92% dans les autres pays. Curieusement, les cyclistes sont moins effrayés (92% et 90% dans les autres pays). Le simple fait de marcher sur les infrastructures dédiées donne des sueurs froides : 94% des piétons craignent de se faire renverser par une voiture en pleine traversée de passage clouté (90% dans les autres pays) et 78% d'entre eux ont peur de se faire frôler par une trottinette ou un vélo sur le trottoir (63% dans les autres pays). Que ce soit chez les automobilistes (88%), les motards (84%) ou les cyclistes (82%), les usagers sont aussi nombreux à avoir peur de se faire agresser par un autre conducteur motorisé.

Et il faut dire que les mauvaises pratiques sur la route ont la peau dure : 61% des automobilistes français avouent continuer de téléphoner au volant. Les cyclistes aussi prennent ce risque à 60% contre 32% des utilisateurs de trottinettes et 59% des piétons. Certes, téléphoner reste probablement moins dangereux lorsqu'on n'est pas aux commandes d'un véhicule. Et le respect du code de la route n'est pas non plus une qualité particulièrement répandue. 70% des piétons traversent lorsque le petit symbole à leur effigie est rouge. C'est encore pire que les automobilistes, « seulement » 67% à passer parfois au feu orange ou rouge. Curieusement, pas plus de 38% des cyclistes avouent faire la même chose. Mais 56% d'entre eux roulent sur les trottoirs. Voilà aussi pourquoi 78% des piétons ont déjà eu la désagréable sensation de se faire frôler par un cycliste, une trottinette ou un hoverboard.

Multiplier les moyens de locomotion rend plus respectueux

A noter que d'après l'étude, le fait de multiplier les moyens de locomotion a tendance à rendre les conducteurs plus attentifs et prudents vis-à-vis des autres usagers de la route (pour 84% d'entre eux). Un automobiliste qui roule parfois à vélo serait ainsi plus enclin à faire attention aux cyclistes sur la route lorsqu'il conduit sa voiture. Par exemple en vérifiant mieux les angles morts ou derrière son épaule au moment d'ouvrir la portière. Bref, l'enfer c'est peut-être les autres, mais mieux les connaître c'est aussi améliorer la sécurité générale de tout le monde.