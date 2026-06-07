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Toyota Hilux

Essai

Pourquoi le nouveau pick-up Toyota Hilux se vendra beaucoup plus en diesel qu’en électrique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

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3. De série, le Toyota Hilux électrique est mieux équipé que le diesel

 

De série, le Hilux électrique est mieux équipé que la version diesel.
De série, le Hilux électrique est mieux équipé que la version diesel.

Le Toyota Hilux électrique démarre dans la finition Légende, disposant de série des deux écrans de 12,3 pouces, de la caméra de recul, des jantes de 17 pouces en alliage, des feux à LED, des marchepieds, de la climatisation automatique, du volant et des sièges chauffants et de la « Smart Entry ».

Le Hilux diesel, lui, proposera une finition Le Cap plus dépouillée avec la climatisation manuelle, deux écrans plus petits (7 et 9 pouces) et des jantes de 17 pouces en acier.

Côté haut de gamme, le Hilux électrique en finition Lounge ajoutera les feux avant à LED à « signature premium », les caméras 360°, la lunette et les vitres arrière teintées et les sièges en cuir. Le Hilux diesel en finition Invincible embarque lui aussi ces équipements, avec des jantes de 18 pouces en prime.

Equipements et options

Version : IV (2) DOUBLE CABINE ELECTRIQUE 4WD 59.2 KWH LEGENDE

Equipements de sécurité

  • Airbags frontaux conducteur et passager AV

  • Feux à LED

  • ABS, ESP, TCS

  • Système de contrôle de la pression de pneus

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Sièges AV chauffants

  • Climatisation automatique

  • Volant chauffant

  • Toyota Smart Connect avec écran tactile 12.3&quot;

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie tissu

  • Jantes en alliage 17&quot;

Autres équipements

  • Marche-pieds latéreaux

  • Caméra de recul

  • 4 HP

  • Avertisseur d´angles morts

  • Toyota Safety Sense 3

  • Boîte automatisée à variation continue

  • Marchepieds AR

  • Combiné d&#039;instrumentation 12.3&quot;

Options disponibles

  • Peinture métallisée Gris Météore

     : 

    750 €

  • Peinture spéciale Blanc Lunaire Nacré

     : 

    750 €

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