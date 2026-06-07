Pourquoi le nouveau pick-up Toyota Hilux se vendra beaucoup plus en diesel qu’en électrique
3. De série, le Toyota Hilux électrique est mieux équipé que le diesel
Le Toyota Hilux électrique démarre dans la finition Légende, disposant de série des deux écrans de 12,3 pouces, de la caméra de recul, des jantes de 17 pouces en alliage, des feux à LED, des marchepieds, de la climatisation automatique, du volant et des sièges chauffants et de la « Smart Entry ».
Le Hilux diesel, lui, proposera une finition Le Cap plus dépouillée avec la climatisation manuelle, deux écrans plus petits (7 et 9 pouces) et des jantes de 17 pouces en acier.
Côté haut de gamme, le Hilux électrique en finition Lounge ajoutera les feux avant à LED à « signature premium », les caméras 360°, la lunette et les vitres arrière teintées et les sièges en cuir. Le Hilux diesel en finition Invincible embarque lui aussi ces équipements, avec des jantes de 18 pouces en prime.
Equipements et options
Version : IV (2) DOUBLE CABINE ELECTRIQUE 4WD 59.2 KWH LEGENDE
Equipements de sécurité
Airbags frontaux conducteur et passager AV
Feux à LED
ABS, ESP, TCS
Système de contrôle de la pression de pneus
Equipements de confort
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Sièges AV chauffants
Climatisation automatique
Volant chauffant
Toyota Smart Connect avec écran tactile 12.3"
Esthétique / Carrosserie
Sellerie tissu
Jantes en alliage 17"
Autres équipements
Marche-pieds latéreaux
Caméra de recul
4 HP
Avertisseur d´angles morts
Toyota Safety Sense 3
Boîte automatisée à variation continue
Marchepieds AR
Combiné d'instrumentation 12.3"
Options disponibles
-
Peinture métallisée Gris Météore:
750 €
-
Peinture spéciale Blanc Lunaire Nacré:
750 €
Photos (23)
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