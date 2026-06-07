Le Toyota Hilux électrique démarre dans la finition Légende, disposant de série des deux écrans de 12,3 pouces, de la caméra de recul, des jantes de 17 pouces en alliage, des feux à LED, des marchepieds, de la climatisation automatique, du volant et des sièges chauffants et de la « Smart Entry ».

Le Hilux diesel, lui, proposera une finition Le Cap plus dépouillée avec la climatisation manuelle, deux écrans plus petits (7 et 9 pouces) et des jantes de 17 pouces en acier.

Côté haut de gamme, le Hilux électrique en finition Lounge ajoutera les feux avant à LED à « signature premium », les caméras 360°, la lunette et les vitres arrière teintées et les sièges en cuir. Le Hilux diesel en finition Invincible embarque lui aussi ces équipements, avec des jantes de 18 pouces en prime.