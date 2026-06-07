A 69 000€ TTC, le Hilux électrique a le mérite de coûter moins cher que l’Isuzu D-Max EV de 190 chevaux lui aussi doté d’un groupe motopropulseur à batteries, affiché à partir de 69 900€ HT (soit 83 875€ TTC). A l’inverse le Maxus T60 chinois de 177 chevaux, doté d’une plus grosse batterie (88,55 kWh) mais pas d’une transmission intégrale, s’affiche à 59 880€. Son grand frère le eTerron9, fort de 442 chevaux et d’une batterie de 102 kWh, demande au minimum 72 900€. Notez que Toyota garantie la batterie 10 ans et un million de kilomètres.

Du côté des pick-up thermiques, le nouveau Hilux à hybridation légère démarrera aux environs des 56 000€ (on ne connaîtra son prix français qu’au mois de juillet prochain). Il conservera des tarifs proches de ceux du Ford Ranger de 240 chevaux (à partir de 57 474€ en version diesel), alors qu’un Maxus T60 diesel chinois s’affiche à partir de 45 480€ TTC avec son moteur de 215 chevaux. Moins équipé et proposé seulement en cabine étendue, l’Isuzu D-Max diesel de 164 chevaux démarre à 41 036€ mais le prix augmente vite si l’on veut ajouter le même genre d’options que dans le Hilux.

A retenir : l’électrique sera difficile à utiliser par tous

Qui peut se contenter d’un pick-up électrique incapable de dépasser les 200 kilomètres d’autonomie réelle et aux capacités bridées en charge utile comme en remorquage ? Sans doute une clientèle de professionnels nécessitant un modèle pour faire des trajets courts et réguliers, comme des sociétés de télécoms, des forestiers, des structures du type aéroports ou certains particuliers que Toyota France identifie comme cibles pour cette version aux limitations techniques importantes. Voilà pourquoi le constructeur table sur un mix de ventes de 15 % pour l’électrique et 85 % pour le diesel, qui doit garder le gros des commandes.

La bonne nouvelle, c’est donc cette conversion aux quatre places qui permettra au Hilux thermique d’échapper au malus écologique français comme la plupart de ses concurrents. Le Japonais (désormais construit en Thaïlande) semble en tout cas posséder toutes les qualités pour rester le modèle le plus vendu de sa catégorie dans le monde, même s’il doit désormais affronter des concurrents chinois à la tarification beaucoup plus basse (remarque valable aussi bien pour sa version diesel qu’électrique). Certes, il faudrait comparer l’engin face à ses rivaux lors de tests plus poussés que cette prise en main.

Caradisiac a aimé

Le relatif confort

L’agrément remarquable de la version électrique

Les capacités tout-terrain à la pointe

Caradisiac n’a pas aimé

L’autonomie réelle rédhibitoire pour l’électrique

Sensiblement plus cher que les nouveaux concurrents chinois

Pas disponible en simple cabine et cabine approfondie