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Toyota Hilux

Essai

Pourquoi le nouveau pick-up Toyota Hilux se vendra beaucoup plus en diesel qu’en électrique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

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6. Fiche technique du nouveau Toyota Hilux électrique

 

Pourquoi le nouveau pick-up Toyota Hilux se vendra beaucoup plus en diesel qu’en électrique

Les chiffres clés

Toyota Hilux 4 IV (2) DOUBLE CABINE ELECTRIQUE 4WD 59.2 KWH LEGENDE
Généralités  
Finition LEGENDE
Date de commercialisation 19/12/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 5,32 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,84 m
Empattement 3,08 m
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 420 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 473 Nm
Puissance moteur 196 ch
Autonomie en électrique combinée 257 km
Capacité batterie 59,20 kWh
Type batterie NMC
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 10 kW
Temps de recharge mini sur prise domestique 6,5 h
Temps de recharge mini sur prise rapide 0,5 h
Performances / consommation  
Vitesse maximum 140 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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