Pourquoi le nouveau pick-up Toyota Hilux se vendra beaucoup plus en diesel qu’en électrique
6. Fiche technique du nouveau Toyota Hilux électrique
Les chiffres clés
|Toyota Hilux 4 IV (2) DOUBLE CABINE ELECTRIQUE 4WD 59.2 KWH LEGENDE
|Généralités
|Finition
|LEGENDE
|Date de commercialisation
|19/12/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,32 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|Hauteur
|1,84 m
|Empattement
|3,08 m
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 420 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|473 Nm
|Puissance moteur
|196 ch
|Autonomie en électrique combinée
|257 km
|Capacité batterie
|59,20 kWh
|Type batterie
|NMC
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|10 kW
|Temps de recharge mini sur prise domestique
|6,5 h
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|0,5 h
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|140 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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