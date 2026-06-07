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Toyota Hilux

Essai

Pourquoi le nouveau pick-up Toyota Hilux se vendra beaucoup plus en diesel qu’en électrique

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

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5. Notre note du nouveau Toyota Hilux

 

Pourquoi le nouveau pick-up Toyota Hilux se vendra beaucoup plus en diesel qu’en électrique

Le Toyota Hilux électrique (196 chevaux, à partir de 69 000€ TTC), s'évalue dans la catégorie des pick-up électriques qui compte :

-Le Maxus T60 (177 chevaux, à partir de 59 885€ TTC).

-Le Maxus eTerron9 (442 chevaux, à partir de 72 900€ TTC).

-L'Isuzu D-Max EV (190 chevaux, à partir de 83 875€ TTC).

Dans sa version diesel (204 chevaux, environ 56 000€ en prix de base), il affronte :

-Le Maxus T60 (215 chevaux, à partir de 45 480€ TTC).

-Le Ford Ranger (240 chevaux, à partir de 57 474€ TTC).

-L'Isuzu D-Max (164 chevaux, à partir de 41 036€ TTC).

Toyota Hilux BEV
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Autonomie
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Note globale : 13,5 /20
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