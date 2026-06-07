Pourquoi le nouveau pick-up Toyota Hilux se vendra beaucoup plus en diesel qu’en électrique
5. Notre note du nouveau Toyota Hilux
Le Toyota Hilux électrique (196 chevaux, à partir de 69 000€ TTC), s'évalue dans la catégorie des pick-up électriques qui compte :
-Le Maxus T60 (177 chevaux, à partir de 59 885€ TTC).
-Le Maxus eTerron9 (442 chevaux, à partir de 72 900€ TTC).
-L'Isuzu D-Max EV (190 chevaux, à partir de 83 875€ TTC).
Dans sa version diesel (204 chevaux, environ 56 000€ en prix de base), il affronte :
-Le Maxus T60 (215 chevaux, à partir de 45 480€ TTC).
-Le Ford Ranger (240 chevaux, à partir de 57 474€ TTC).
-L'Isuzu D-Max (164 chevaux, à partir de 41 036€ TTC).
|Toyota Hilux BEV
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,5 /20
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