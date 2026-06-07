Le Toyota Hilux électrique (196 chevaux, à partir de 69 000€ TTC), s'évalue dans la catégorie des pick-up électriques qui compte :

-Le Maxus T60 (177 chevaux, à partir de 59 885€ TTC).

-Le Maxus eTerron9 (442 chevaux, à partir de 72 900€ TTC).

-L'Isuzu D-Max EV (190 chevaux, à partir de 83 875€ TTC).

Dans sa version diesel (204 chevaux, environ 56 000€ en prix de base), il affronte :

-Le Maxus T60 (215 chevaux, à partir de 45 480€ TTC).

-Le Ford Ranger (240 chevaux, à partir de 57 474€ TTC).

-L'Isuzu D-Max (164 chevaux, à partir de 41 036€ TTC).